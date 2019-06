Deutsche Bahn AG will Fahrgastzahl verdoppeln

Berlin. Die Deutsche Bahn AG will das Angebot für Reisende in den nächsten Jahren ausbauen. Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, im Fernverkehr auf mehr als 260 Millionen Fahrgäste pro Jahr zu kommen – das sind im Vergleich zu 2015 doppelt so viele. Das geht nach dpa-Informationen vom Freitag aus einer Konzernstrategie hervor. Ein konkretes Zieljahr ist nicht genannt. Um die Verdopplung zu schaffen, soll in den nächsten Jahren investiert werden: in rund 100.000 neue Mitarbeiter und in einen Ausbau der Fernverkehrflotte von rund 460 Zügen auf bis zu 600. Die Kapazität in der Schieneninfrastruktur soll um 30 Prozent steigen. Neu ist das Vorhaben allerdings nicht. Auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist als Ziel festgehalten, dass die Zahl der Bahnkunden verdoppelt werden soll. (dpa/jW)