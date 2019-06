Größter Abschwung seit vier Jahren

Alex Domanski/REUTERS Trübe Aussicht: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hofft auf steigende Exportzahlen

Die deutschen Exporte sind im April so kräftig gefallen wie seit annähernd vier Jahren nicht mehr. Sie schrumpften um 3,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit August 2015. Im März hatte es noch ein Wachstum von 1,6 Prozent gegeben. Die Importe gingen ebenfalls zurück, und zwar um 1,3 Prozent.

Die Unternehmen drosselten ihre Produktion im April ebenfalls so stark wie seit August 2015 nicht mehr. Industrie, Baubranche und öffentliche Versorgungsunternehmen stellten zusammen 1,9 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Es sei »weiterhin von einer gedämpften Industriekonjunktur in den kommenden Monaten« auszugehen.

Bundesregierung und EU-Kommission haben ihre Konjunkturerwartung für 2019 auf nur noch 0,5 Prozent nach unten korrigiert. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft noch um 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gewachsen.

Die Deutsche Bundesbank erklärte am Freitag, der private Konsum stütze nach wie vor die Konjunktur, die Industrie leide jedoch unter dem schleppenden Export. Zwar dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt im laufenden Frühjahrsquartal »sogar leicht zurückgehen«. Von einer Abkehr der strengen Exportfixierung der deutschen Wirtschaft hält die Notenbank aber nichts. »Sobald die Auslandsnachfrage in Gang kommt, wird das Wachstum der deutschen Wirtschaft wieder auf einem breiteren Fundament stehen«, schätzte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Die Behörde geht davon aus, dass die Ausfuhren ab der zweiten Hälfte dieses Jahres nach und nach wieder stärker zulegen werden. Insgesamt überwögen aber die Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank wegen der schlechten Konjunkturaussichten bekanntgegeben, den Leitzins im Euro-Raum noch mindestens bis zum Sommer 2020 nicht anzuheben. Bislang galt dies nur bis zum Ende des laufenden Jahres. (dpa/Reuters/jW)