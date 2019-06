Ein Torso flüchtet von der Bühne

Julian Mommert/Ruhrfestspiele Recklinghausen Großzügig verstreute Herrlichkeit (Alex Vangelis)

Ein Walzer kann sehr traurig sein. Vor allem, wenn er nur in halbem Tempo gespielt wird. Der griechische Choreograph und Theatermacher Dimitris Papaioannou unterlegt sein Stück »The Great Tamer« mit dem berühmtesten Walzer der Musikgeschichte. Einhundert Minuten lang ertönt immer wieder »An der schönen blauen Donau« von Johann Strauss – allerdings nur die Einleitungstakte und die auch noch in Zeitlupe. Später bleibt davon sogar nur noch ein dekonstruierter Mix aus Akkorden, Klängen und Motivfetzen des Reißers. Der lebenslustige Dreivierteltakt als melancholische Bricolage.

Was akustisch immer wieder beginnt, findet szenisch immer wieder zu einem Ende. Ein Mann legt sich zum Sterben nieder, ein anderer deckt ihn mit einem Leichentuch zu. Ein dritter lässt dann eine Bodenplatte niedergleiten, deren Luftzug das Tuch vom Körper weht. Geburt und Tod als Kreislauf, Anfang und Ende, das sind die ersten Koordinaten dieses bei allem raunenden Chiaroscuro beeindruckenden Abends im Großen Haus der Ruhrfestspiele in Recklinghausen (4.–6.6.).

Ein Tanzabend im strengen Sinne ist »The Great Tamer« allerdings nicht, auch wenn Papaioannou als Choreograph firmiert, das griechische »Edafos Dance Theatre« gegründet und zuletzt in Deutschland für das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch die Produktion »Seit sie« erarbeitet hat. Eher ein allegorisches Bildertheater oder Livepainting, ohne Plot oder narrativen roten Faden, dafür mit diversen Anspielungen auf Kunstgeschichte, Philosophie und Popkultur. Mit dem Strauss-Walzer wird auch die Erinnerung an Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum« aktiviert – Auftritt eines Astronauten in voller Montur. Mit hörbar lautem Atem gräbt er aus dem Bühnenboden einen männlichen Körper aus und hält ihn wie den vom Kreuz abgenommenen Christus in den Armen. Der nackte Körper des toten jungen Mannes wird schnell in ein Sinnbild der Schönheit umgedeutet. Wie in Botticellis berühmter »Geburt der Venus« steht er da, ganz griechische Statue, und lässt sich von drei Grazien in jutefarbenen Röcken den Odem einhauchen. Angesichts von so viel mythisch verbürgter Schönheit und so viel Perfektionsstreben kriechen im Bühnenvordergrund Körperteile wie Arme, Beine oder ein Torso eilig von der Bühne, flüchten geradezu vor dieser Inkarnation einer männlichen Venus.

Imaginierung und Fragmentierung des menschlichen Körpers ist ein Leitthema. Da thront ein nackter Frauentorso auf zwei von hinten zu sehenden haarigen Männerbeinen: ein Kentaur. Immer wieder tauchen »falsch« zusammengesetzte Körper, regelrechte Körpercollagen auf, Gliedmaßen machen sich selbstständig oder werden durch ein Metallrohr ersetzt. Rembrandts »Die Anatomie des Dr. Tulp« wird als Bild brutaler wissenschaftlicher Organfledderei nachgestellt und geht in ein offenbar kannibalisches Festmahl über. Zerstückelung, Fragmentierung, Anthropophagie – Papaioannou lässt kaum etwas aus, um den »Great Tamer«, also den Menschen als sich imaginierendes »trauriges Tier« zu zeigen. Als dieser Mensch dann voller Hybris eine Weltkugel erklimmt, balanciert er trippelnd und angstzerfressen sein Gleichgewicht aus.

Ein weiteres Leitmotiv, das Papaioannou immer wieder anklingen lässt, ist die Archäologie. Die Bühne von Tino Tzoka ähnelt einer dunklen Welle oder einem Schuppenpanzer, deren Platten die zehn schwarz gekleideten Performer immer wieder herumschieben und durchstoßen. Aus dem Bühneninnern befördern sie Erde, Artefakte und Menschenkörper an die Oberfläche. Anthropologische Tiefenbohrungen zwischen Mythos, Kunst und Alltag. In einer Szene schließlich erweist Papaioannou auch Pina Bausch und ihrem Stück »Nelken« Reverenz: Ein Mann hat sich unter eine Bodenplatte geflüchtet, während Halme mit Ähren wie ein Pfeilregen niedergehen. Fruchtbarkeit als Segen und Attacke. Am Ende bleibt von dieser skeptisch abgeschrittenen Menschenherrlichkeit nur ein Skelett, das unter Gedröhne zusammenrutscht zu einem Knochenberg, der sich mit einem Apfel und einem Buch zu einem barocken Stillleben zusammenfügt. Jetzt endlich ist der Strauss-Walzer zu hören – als Begleitmusik zu einem Totentanz.