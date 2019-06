Edeka-Beschäftigte im Streik

Mittenwalde. An den Lagerstandorten in Mittenwalde und Freienbrink sowie in der Verwaltung haben rund 500 Beschäftigte von Edeka am Donnerstag ganztägig gestreikt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Damit wollten die Mitarbeiter ihre Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn für eine Laufzeit von zwölf Monaten unterstreichen. Das Unternehmen bietet bislang Gehaltserhöhungen von zwei Prozent in diesem Jahr und einem Prozent 2020. (jW)