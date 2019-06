Konfrontation für Spahn

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Fühlt sich unverstanden: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Leipzig auf der Kundgebung

Bei brütender Hitze protestierten etwa 2.500 Pflegekräfte am Mittwoch vor dem Steigenberger- Grandhotel in Leipzig gegen Personalmangel, Stress, zu geringe Bezahlung und schlechte Pflegebedingungen. Im klimatisierten Innern traf sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen Kollegen aus den Ländern zur Gesundheitsministerkonferenz. Themen der zweitägigen Veranstaltung waren unter anderem Digitalisierung und Impfpflicht.

Die Pflegekräfte waren einem Aufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gefolgt. Teilweise hatten sie enorme Anfahrtswege auf sich genommen, um ihren Unmut in der Messestadt kundzutun. Wie bereits bei der Gesundheitsministerkonferenz 2018 in Düsseldorf trat nach mehreren Stunden Wartezeit Jens Spahn gemeinsam mit Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) vor die Beschäftigten.

Den Weg zur Bühne mussten die Politiker durch eine Gasse von Demonstranten gehen, die von einem langen Transparent mit mehreren 10.000 Unterschriften gesäumt war. Aktivistinnen und Aktivisten der in vielen Städten organisierten Bündnisse für »mehr Personal am Krankenhaus« hatten diese in den letzten sechs Monaten bundesweit gesammelt. Einer der Organisatoren dieser Aktion, Florian Stender vom Hamburger Bündnis, erklärte sich gegenüber junge Welt zufrieden: »Der Olympische Brief war ein voller Erfolg, weil er Jens Spahn gezeigt hat, dass die Beschäftigten von weit über 100 Krankenhäusern, aus 80 Städten und 14 Bundesländern, seine Idee der Personaluntergrenzen ablehnen.« Statt dessen forderten die Unterzeichner des Briefs eine Personalbemessung nach realem Bedarf.

Auch vor der Bühne war der Unmut über Spahns Politik deutlich zu vernehmen. So wurde der Bundesgesundheitsminister immer wieder von Zwischenrufen wie »Fallpauschalen abschaffen!« und Pfeifkonzerten unterbrochen. Die Fallpauschalen regeln die finanzielle Ausstattung der Kliniken. Dabei erhalten die Krankenhäuser festgelegte Sätze zur Behandlung bestimmter Erkrankungen. Da dies unabhängig von realen Kosten und wirklicher Behandlungsdauer geschieht und die Pauschalen zudem nicht selten zu gering bemessen sind, entsteht enormer Kostendruck auf alle Kliniken. Private Anbieter spezialisieren sich daher auf teure Diagnosen, öffentlichen Häusern droht die Privatisierung.

»Es war eine kämpferische Stimmung«, resümierte Jens Uhlig, der für die Betreuung der sächsischen Krankenhäuser zuständige Verdi-Sekretär nach der Demo im Gespräch mit jW. Spahn sei auf berechtigten Unmut getroffen, weil er immer wieder »dieselben Plattitüden von sich gegeben« habe. Auch am Mittwoch wiederholte der Bundesgesundheitsminister, man habe den Gesetzgebungsprozess begonnen. Und es gäbe nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber. Was zu besonderem Unmut führte, war seine Äußerung, dass dies auch so bleiben würde, wenn die Protestierenden den Beruf weiter schlechtreden würden. Dem hielten gleich mehrere Sprecher der Verdi entgegen, dass es vielmehr darum gehe, den Beruf wieder attraktiv zu machen, sonst blieben die Bewerberzahlen gering.

Ein längst überfälliger Schritt ist da die Abschaffung des Schulgeldes für eine Ausbildung zum Logopäden, Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten. Bislang mussten Schüler mehrere Hundert Euro pro Monat zahlen. Das soll nun ein Ende haben, wie die Gesundheitsminister der Länder am Donnerstag zum Abschluss ihrer Konferenz mitteilten. Weitere Beschlüsse betrafen unter anderem die Digitalisierungspläne der Bundesregierung. Diese werden von den Ministern unterstützt. Aber sie forderten eigene Spielräume. Außerdem solle die Aufklärung über Masern verstärkt werden und ebenso Erwachsenen »niedrigschwellige Angebote« gemacht werden, sich impfen zu lassen. Auch die weiteren Beschlüsse blieben vage.