Im Westen was Neues

Alles Liebeswerben und alle Zugeständnisse von CDU und FDP haben nicht geholfen. Der Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen in Bremen hat sich für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Die Linke ausgesprochen. Die Landesvorsitzenden Alexandra Werwath und Hermann Kuhn sowie Spitzenkandidatin Maike Schaefer verkündeten am Mittwoch eine entsprechende Empfehlung an die Mitgliederversammlung, die für Donnerstag abend anberaumt war. Deren Zustimmung galt als Formsache, da die grüne Basis in Bremen eher links verortet wird.

Mit dem Vorstandsvotum rückt das erste »rot-rot-grüne« Regierungsbündnis in einem westdeutschen Bundesland in greifbare Nähe. Für die Bremer SPD, aber auch die Bundespartei wäre das Zustandekommen einer solchen Koalition ein Lichtblick in der vom Wahldesaster am 26. Mai forcierten Krise. Trotz der massiven Stimmenverluste würden die Sozialdemokraten ihren letzten »Erbhof« – sie regieren in Bremen ununterbrochen seit 73 Jahren – halten können, Carsten Sieling würde Bürgermeister bleiben.

Bei der Linkspartei löste die Entwicklung in Bremen neue Spekulationen über ein »rot-rot-grünes« Bündnis auf Bundesebene aus. So sprach Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Donnerstag von einem »bundespolitischen Signal«. Sollte »die Linke in einem Viertel der Bundesländer in Regierungsverantwortung« sein, dann sei das »ein Auftrag, bundespolitisch Weichen für Mitte-Links zu stellen«. Bisher regieren die Linken in Berlin, Brandenburg und Thüringen mit, Bremen wäre das vierte Bundesland. Linken-Parteichef Bernd Riexinger stieß in dasselbe Horn. Ein »rot-rot-grünes« Bündnis in Bremen könne eine bundespolitische Ausstrahlung bekommen, sagte er den RND-Zeitungen. »Es ist ein positives Zeichen, dass sich die Grünen gegen Jamaika entschieden haben – soziale Gerechtigkeit und wirksamer Klimaschutz sind mit CDU und FDP nicht zu erreichen«, sagte Riexinger.

Ähnlich äußerte sich auch Kristina Vogt, Spitzenkandidatin der Bremer Linken, die wie die Grünen ebenfalls am Donnerstag abend auf einer Mitgliederversammlung über die Koalitionsfrage diskutieren wollten. Vogt begrüßte den Beschluss des Grünen-Vorstands am Donnerstag gegenüber junge Welt. Wenn es zu einer »rot-rot-grünen« Regierung komme, dann sei das »auch ein Signal für den Bund, dass es möglich ist, eine progressive Mehrheit zu schaffen«. Nur mit einem linken Bündnis sei es möglich, in Bremen und Bremerhaven »bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, eine Verkehrswende einzuleiten und die soziale Spaltung wirksam zu bekämpfen«.

Das grüne Führungstrio Schaefer, Werwath und Kuhn erklärte einem Bericht des Weserkuriers (Mittwochausgabe) zufolge, dass sich CDU und FDP bei den Sondierungen der Vortage »extrem konstruktiv und offen« gezeigt hätten. Bei Themen wie Klimaschutz, Verkehr, Bildung und Armutsbekämpfung seien die Übereinstimmungen mit SPD und Linken aber größer gewesen. Hermann Kuhn machte deutlich, dass unterm Strich das mangelnde »Vertrauen in die Veränderungsfähigkeit der FDP ein Faktor« gewesen sei.

Die Absage des Bremer Grünen-Vorstandes an die »Jamaika«-Option kam bei Liberalen und Union schlecht an. Es sei »schlimm genug«, dass die Hansestadt jetzt keine Perspektive bekomme, »ihre Position als wirtschaftliches Schlusslicht der Republik abgeben zu können«, ätzte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg laut Deutscher Presseagentur. Aber immerhin wüssten die Bürger in Deutschland jetzt, »was auch auf Bundesebene auf sie zukommen kann, wenn sie den Grünen ihre watteweichen Versprechungen eines bürgerlichen Mitte-Kurses abnehmen«.

CSU-Generalsekretär Markus Blume legte noch einen drauf. Die Entscheidung der Grünen, sich »trotz der Abwahl von Rot-Grün in Bremen mit Rot-Rot-Grün weiterzuschleppen«, zeige den »wahren Charakter« der Ökopartei. »Linker Machterhalt« sei »die DNA der Grünen«, fantasierte Blume. Der moderne Mittekurs sei »nur Fassade«. Schließlich bemühte der CSU-General gar den Säulenheiligen seiner Partei, Franz-Josef Strauß. Was der gesagt habe, gelte immer noch: »Die Grünen sind wie Melonen – außen grün und innen rot«.