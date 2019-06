Der Zerstörer

Andrew Couldridge/REUTERS »Mama, wir müssen nicht mehr rumkrebsen«: Andy Ruiz schickt Anthony Joshua auf die Bretter

Was hatten sie nicht alles für Pläne, die mächtigsten Promoter im Boxen. Im Vorfeld des Kampfes im Schwergewicht zwischen Superstar Anthony Joshua und Andrés, genannt Andy, Ruiz junior am letzten Samstag wurde mehr über zukünftige Kämpfe von Joshua spekuliert als über die anstehende Aufgabe des Briten. Mit Dollarzeichen in den Augen sprach das Joshua-Lager um Promoter Eddie Hearn über Duelle mit dem US-Amerikaner Deontay Wilder oder Tyson Fury aus England. Der Kampf gegen Ruiz? Nur eine lästige Pflichtaufgabe, bis es endlich an die echten Fleischtöpfe im Boxen gehen würde.

Denn was sollte schon schiefgehen gegen diesen übergewichtigen Linksausleger mit der geringen Reichweite? Zumal Ruiz nur sechs Wochen Zeit hatte, sich auf den Kampf vorzubereiten – der 29jährige bekam den Platz im Ring mit Joshua nur, da der eingeplante Kontrahent Jarrell Miller aufgrund mehrerer Dopingvergehen nicht antreten durfte.

Schon dieser Kampf galt eigentlich nur als Appetithappen für das US-amerikanische Publikum, bevor es den Megafight Joshua vs. Wilder serviert bekommen sollte. Der Plan schien narrensicher: Joshua sollte bei seinem USA-Debüt im Madison Square Garden einen wenig hochkarätigen Gegner locker besiegen und dann ein paar markige Worte Richtung Wilder abgeben.

Laut Promoter Eddie Hearn hatte sich Ruiz per Direktnachricht auf Instagram bei ihm als Gegner von Joshua beworben: »Ich gebe euch einen besseren Kampf (als die anderen Bewerber, jW), und ich werde Anthony Joshua schlagen.« Joshua und seine Gefolgschaft dürften nur milde gelächelt haben über diese Aussage.

Gelächelt hatte Joshua auch während des Kampfes. Es war ein fassungsloses Lächeln. Eben wie bei jemandem, der nicht weiß, wie ihm geschieht. Ruiz hatte ihn gerade zu Boden geschickt. Dort sollte Joshua noch drei weitere Male aufschlagen, ehe Ringrichter Mike Griffin den Kampf in der siebten Runde abbrach. Ruiz war nun plötzlich Weltmeister der Verbände WBA, IBF und WBO.

Er ist damit der erste Weltmeister im Schwergewicht mit mexikanischen Wurzeln. »Mama, wir müssen nicht mehr rumkrebsen«, sagte er nach dem Kampf in der Pressekonferenz: »Heute beginnt ein neues Leben.« Es ist vielleicht die größte Sensation im Schwergewicht seit der Niederlage von Lennox Lewis gegen Hasim Rahman 2001.

Ruiz ist ein unwahrscheinlicher Weltmeister. Einer, der den Kampfnamen »der Zerstörer« trägt, sich aber gleichzeitig als »kleines, fettes Kind« bezeichnet. Früher wurde Ruiz aufgrund seines Gewichts gehänselt, zu Wehr setzte er sich meist mit seinen Fäusten: »Ich war ein moppeliges Kind, also musste ich immer gegen die älteren Jungs kämpfen. Die vielen Schläge, die ich einstecken musste, haben mich hierher gebracht. Ich habe kämpfen gelernt.«

Trotz eines Gewichts von 121 Kilo verfügt Ruiz über sehr schnelle Hände. Zu schnell für Joshua, der sich offensichtlich nicht richtig auf den Kampf vorbereitet hatte. Und dass, obwohl Ruiz eine ordentliche Bilanz von 32 Siegen bei nur einer Niederlage, eine umstrittene noch dazu, aufweisen konnte.

Joshua, 29, wirkte, trotz seines Modelkörpers im Vergleich zum beleibten Ruiz, langsam und behäbig. »Diese Niederlage wird Teil meines Vermächtnisses. Ich werde stärker zurückkehren«, so Joshua nach dem Kampf, vor dem er in 22 Duellen unbesiegt geblieben war.

Alle Gedankenspiele über die Megafights haben sich für Joshua erst einmal erledigt. Nun wartet der Rückkampf gegen Ruiz, der wahrscheinlich noch in diesem Jahr stattfinden wird. Ruiz hingegen zerstörte mit seinem Sieg quasi das Schwergewichtskartell aus Joshua, Wilder und Fury. Das kann nur gut für den Sport sein.