Volltreffer

Zu jW vom 25.5.: »Weltweiter Aktionstag«

Es überrascht, dass das Video des Youtubers Rezo über die »Zerstörung der CDU« so leidenschaftslos abgehandelt wurde. Natürlich sind die Themen und Argumente für jW-Leser nichts Neues, es enthält auch keine marxistische Klassenanalyse, es stützt sich naiv ausschließlich auf Expertenmeinungen, und es zeigt auch außer einer Nichtwahlempfehlung keine Lösungsansätze. Aber – es ist trotzdem ein Volltreffer, weil es offensichtlich den Nerv von Millionen junger Menschen trifft, weil es mit einfachen Mitteln die Unfähigkeit, Käuflichkeit und Skrupellosigkeit der Politikerkaste aufzeigt, weil es sichtbar macht, dass Politik, Wirtschaft und Medien sich immer weiter von den Lebensinteressen der breiten Masse entfernen. Die jämmerlichen Schadensbegrenzungsversuche der »Zerstörten« (…) runden deren Fiasko eindrucksvoll ab. Bleibt die Überlegung, es doch auch mal von »links« zu versuchen, APO-mäßig mit ähnlich phantasievollen Aktionen am ganz dünnen Lack der Meinungsmacher und Entscheidungsträger zu kratzen.

Dieter Reindl (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Linke am Boden

Zu jW vom 27.5.: Online-Extra »Sozialdemokratie im Niedergang«

(…) Mehr als zehn Prozent wollte die Partei Die Linke erreichen. Dabei haben die Wahlen zum EU-Parlament gezeigt, dass eine grün-linke Partei, die die soziale Frage vernachlässigt und klimapolitisch unglaubwürdig ist, keine Chance hat. Die Gruppe, die Parteichefin Katja Kipping erreichen wollte, wählt längst grün und ist neofeudal. Dem Niedergang der SPD (ist das eine Meldung wert? Der Niedergang ist bereits 2005 eingetreten, bei 15 Prozent steht die Partei schon lange) entspricht der Niedergang der Linkspartei. Die Regierung 2021 wird konservativ und pseudoklimapolitisch sein. (…) Meinen Sie, es fällt den Leuten nicht auf, dass erstmals zur EU-Wahl klimapolitische Ziele auf den Plakaten der Linkspartei verkündet wurden? (…)

Saskia Müller, per E-Mail

Keinen Blankoscheck

Zu jW vom 31.5.: »›Wir erleben einen extremen Vertrauensverlust‹«

Die Einschätzung des Linken-Landtagsabgeordneten Mirko Schultze enthält viele interessante, aber auch erschreckende Details zur Verfasstheit der Görlitzer Stadtgesellschaft. Vehement möchte ich der fast fatalistisch anmutenden Schlussfolgerung zur Stichwahl des Oberbürgermeisters widersprechen. Seit wann besteht eine Handlungsalternative darin, den politischen Teufel mit dem Beelzebub austreiben zu wollen? Man kann doch nicht so unbesehen dem Vertreter derer eine linke Stimme geben wollen, die für den Aufstieg der AfD den politischen Boden bereitet haben. Im öffentlichen Bewusstsein ist eine Stimme für den CDU-Kandidaten nicht zwingend eine Stimme gegen die AfD. Es braucht jetzt ein breites Bündnis, das klar verbindliche Forderungen im Kampf gegen rechts an einen möglicherweise gemeinsam zu wählenden CDU-Oberbürgermeisterkandidaten stellt. Die Linke sollte sich hüten, einen Blankoscheck auszustellen, nur weil sie das Schlimmste verhindern will. Es bleibt noch Zeit für Aktivitäten sowohl hinsichtlich der Suche nach Gemeinsamkeiten und verbindlichen Absprachen als auch mit Blick auf wirkungsvolle öffentliche Aktionen in und um Görlitz herum. Hier ist auch die demokratische Mehrheit in ganz Sachsen in der Verantwortung.

Raimon Brete, Chemnitz

Nichts begriffen

Zu jW vom 1./2.6.: »›Uneingeschränkt‹ für ­Israel«

Wer sich »uneingeschränkt« an die Seite der Regierung Israels stellt, tritt nicht für das Existenzrecht, sondern in Wahrheit für das Expansionsrecht Israels ein – im Widerspruch zu allen einschlägigen UN-Beschlüssen. Im übrigen kann eine Trennung zwischen unrechtmäßig in israelischen Siedlungen in der Westbank erzeugten »israelischen Produkten«, gegen deren Falschzertifizierung sich theoretisch auch die EU wendet, ohne praktisch viel zu tun, und »normalen« israelischen Produkten so gut wie nicht vorgenommen werden. Da erzeugt zum Beispiel das Unternehmen Arava im palästinensischen Jordantal Kräuter für den Export. Als »Produce of Israel«. Ein Verstoß gegen die WTO-Regeln. Aber der Sitz des Unternehmens liegt bei Tel Aviv. Innerhalb der »grünen Linie« von 1949. »Relabeling« beziehungsweise Falschzertifizierung ist Teil der israelischen Politik. Daher muss die BDS-Boykottkampagne, wenn sie eine dem Antiapartheidkampf entsprechende Wirkung erzielen soll, ob sie will oder nicht, versuchen, alle einschlägigen Produkte Israels zu boykottieren! Im konkreten Fall so lange, bis sie, wenn sie aus der Westbank kommen, korrekt als »Produce of Palestine« deklariert werden! Das heißt so lange, bis die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen haben. Mit der faschistischen Judenverfolgung und dem Boykott jüdischer Geschäfte hat das nichts zu tun! Damals richtete sich staatlich organisierter Terror gegen eine schutzlose Minderheit – heute geht es um gewaltfreien Widerstand gegen eine rücksichtslose Annexionspolitik, die sich gegen die palästinensische Bevölkerung richtet. Wer das gleichsetzt, hat nichts begriffen bzw. will nichts begreifen.

Volker Wirth, Berlin

Riesenspaß

Zu jW vom 3.6.: »Zehntausende radeln für Verkehrswende«

Wieso übernimmt ausgerechnet die jW einen so abschätzigen Beitrag über die Fahrradsternfahrt von dpa? War niemand von Euch selbst dabei? Oder ist es noch das altmodische Denken, Fahrradfahren sei nicht ein Zeichen für gute Verkehrspolitik, Umweltschutz und Sportlichkeit, sondern für Armut? Ja, für ein paar Stunden war der Verkehr für Autofahrer eingeschränkt. Ja und? An allen anderen Tagen im Jahr schränken die Autofahrer uns alle und sich selbst gegenseitig ein. Wir fuhren eben nicht »im Kreis«, sondern sternförmig zueinander und hatten sogar die AVUS für ein paar Stunden »erobert«. Das war ein Riesenspaß Tausender engagierter Menschen und ein wichtiges Zeichen, wo die Reise verkehrspolitisch hingehen muss.

Klaus Büchner, Berlin