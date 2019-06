Aktionstage für Hasankeyf

Mit globalen Aktionstagen soll am 7. und 8. Juni gegen die drohende Überflutung der 12.000 Jahre alten Felsenstadt Hasankeyf in der Osttürkei protestiert werden. Die türkische Regierung hat für Juni den Beginn der Füllung des 313 Quadratkilometer großen Ilisu-Stausees angekündigt. Neben Hasankeyf mit seinen einzigartigen historischen Monumenten aus Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte würden auch 199 Dörfer in den Fluten des Tigris untergehen und bis zu 80.000 Menschen vertrieben. Im benachbarten Irak droht der Landwirtschaft schwerer Schaden, zudem könnten die als UNESCO-Weltkulturerbe eingestuften südirakischen Sumpflandschaften austrocknen. In rund 40 Orten im Irak, der Türkei aber auch in Europa sind Proteste angekündigt. Die Berliner Initiative zur Rettung von Hasankeyf zeigt am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr eine Ausstellung über Hasankeyf auf der Museumsinsel. Weitere Aktionen im deutschsprachigen Raum werden in Hamburg, Frankfurt, München, Karlsruhe, Nürnberg, dem Wendland, Hannover, Wien, Graz und Zürich stattfinden.

Nick Brauns

www.hasankeyfgirisimi.net/?p=844