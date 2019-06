David Baltzer/Volksbühne Berlin »Wie von einem Hammer zermatschte Butter«: Auf dem Weg zur göttlichen Ruhe

Tennis und Terrorismus, Tränen und Depressionen und Drogen, Drogen, sehr viele Drogen. Darauf – und sehr viel anderes mehr – darf man sich in den über 1.500 Seiten von David Foster Wallace’ Romanstrengung »Unendlicher Spaß« gefasst machen. Das ist in den vier Stunden der Bühnenadaption von Thorsten Lensing nicht anders. Im Winter gab es sie schon einmal in Berlin in den Sophiensälen zu sehen, dann im Mai in der Volksbühne im Rahmen des Theatertreffens, wo sie nun vor dem Pfingstwochenende als Gastspiel zwei weitere Male gegeben wird.

Pfingsten wären ebenfalls ein gutes Motto für den »Unendlichen Spaß«. In der Apostelgeschichte überkommt der Heilige Geist die Gemeinde, welche daraufhin in Zungen spricht, was ungefähr so viel bedeutet wie alle Sprachen auf einmal: »Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.« (Apg 2,3–4)

Der Unterschied zwischen dem Roman und der Pfingstgeschichte ist: In letzterer wird das Durcheinander der Sprachen emphatisch verstanden, in ersterem karikiert und katalogisiert. Eine ungeheure, herkulische Anstrengung, wenn man keinen Heiligen Geist in der Rückhand hat.

Auch der Herakles-Mythos gehört zu den vielen verschleierten Motiven dieses monströsen Textes, der gleichsam die US-amerikanische Antwort auf Peter Weiss’ »Äshetik des Widerstands« sein könnte. Zwölf Aufgaben hatte Herakles bekanntlich zu bewältigen, um endlich göttliche Ruhe zu bekommen. Zwölf Schritte beinhaltet auch das Rehaprogramm der Anonymen Alkoholiker, auf dem Weg der Befreiung von der Drogensucht.

Der Herakles in »Unendlicher Spaß« heißt Don Gately, ein hünenhafter, drogensüchtiger Straßenräuber, aus dem zu Schulzeiten beinahe ein Footballgenie geworden wäre. In Lensings Bearbeitung wird er von Heiko Pinkowski gespielt, so angemessen grob wie pietätvoll. Don Gately braucht die Anonymen Alkoholiker buchstäblich, um zu überleben, nur ihr nervtötendes Gottesgetue verwirrt ihn. Das ist eine Sprache, die er nicht recht versteht. Gatelys Erlösung – seiner Todesvision, die deutlich auf eine der Folterszenen aus Stanley Kubricks Verfilmung von »Clockwork Orange« anspielt – sind die letzten Zeilen des Textes gewidmet, wenn man den umfangreichen Anmerkungsapparat nicht dazuzählt.

Lensing verfährt anders, bei ihm ist im Anfang das Ende beschlossen. Die Eröffnungsszene des Romans ist das Bewerbungsgespräch des Tennistalents und Verfassers phänomenaler geisteswissenschaftlicher Essays Hal Incandenza (Ursina Lardi) zwecks Aufnahme in die Enfield Tennis Academy (E. T. A.). Ein »Gespräch«, in dem es ihm die Sprache verschlägt: »wie ein Tier, das etwas im Maul hat«, »wie von einem Hammer zermatschte Butter«. Lensing Bearbeitung vermittelt den Eindruck, als wären wir ewig in dieser Diskrepanz zwischen brillanter »innerer« Eloquenz und schmerzhafter »äußerer« Tierhaftigkeit gefangen.

Es hatte in Berlin schon einmal eine Performancefassung von »Unendlicher Spaß« gegeben. Als Matthias Lilienthal 2012 seinen Abschied von den großen Ambitionen am Hebbel am Ufer mit einer 24-Stunden-Inszenierung beging, die das Boston des Romans in die Berliner Stadtlandschaft übersetzen wollte, u. a. in das längst verwaiste Steffi-Graf-Stadion. Tennis war wichtig für David Foster Wallace, biographisch, literarisch. Es war für ihn ein Faszinosum, dass athletische Vollkommenheit mit monotoner Einsilbigkeit einhergehen sollte – diese Diskrepanz ist ein Leitmotiv seiner journalistischen Tennistexte. Der Sport steht nicht im Mittelpunkt der Lensing-Bearbeitung, auch nicht Wallace’ groteskes Science-Fiction-Szenario. Sein 1996 erschienener Roman handelt vom Amerika ungefähr des Jahres 2010 (da streiten sich die Gelehrten), in dem die USA mit Mexiko und Kanada zu einer Organisation Nordamerikanischer Nationen (O. N. A. N.) vereinigt sind. Kanadische Separatisten führen einen Guerillakrieg, und der Nordosten des gewaltigen Landes ist in eine Mülllandschaft verwandelt, in der »Insekten groß wie Volkswagen« auf die Jagd gehen.

Die Inszenierung legt dagegen den Schwerpunkt auf die Gottessuche in der Entzugsklinik, die gequälte Kreatur (Jasna Fritzi Bauer u. a. als erdrosselte Katze) und das Acting Out der Schauspieler. Wie David Foster Wallace 1996 in einem berühmt gewordenen Interview mit dem Internetmagazin Salon.com sagte, waren die Anonymen Alkoholiker und der Drogenentzug die krassesten Symptome der wahrhaftig amerikanischen Traurigkeit, der sein Buch aus Witzen Ausdruck verleihen sollte.