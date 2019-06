Auf die Anklagebank

Michel Euler/AP/dpa Juristischer Tausendsassa: Den einen – Julian Assange – verteidigen und die anderen – EU – vor Gericht bringen (Paris, 11.4.2019)

Unter der Ägide eines 29jährigen Rechtsanwalts aus Paris wird die in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaute Abschottungspolitik der Europäischen Union an den Pranger gestellt. Juan Branco hat zusammen mit seinem Kollegen Omer Shatz und einer Gruppe internationaler Anwälte auf 244 Seiten Beweise dafür gesammelt, welcher Verbrechen sich das Staatenbündnis seit 2014 im Mittelmeer schuldig gemacht hat. Am Montag hatte Branco die Arbeit von zwei Jahren ausgewählten Medien zugespielt und über seinen Twitter-Account veröffentlicht, bevor sie dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Anklagebericht vorgelegt wurde. Am Mittwoch folgte ein auf der französischen Onlineplattform Le Média veröffentlichtes Video, in dem Branco und Shatz den Bericht leicht verdaulich und auf das internetaffine Publikum zugeschnitten darlegen.

EU-Kommissionssprecherin Natasha Bertaud ließ in einer prompten Reaktion an der Selbstwahrnehmung keine Zweifel aufkommen: »Die EU-Statistik von geretteten Menschenleben im Mittelmeer spricht für sich.« Verantwortlich für die Lage sei das »grausame und gefährliche Geschäftsmodell, das von Schleppern und Schmugglern« genutzt werde, um »menschliches Leid auszubeuten«.

Der Bericht hingegen schlüsselt die Grundlagen für einen Prozess gegen die EU sowie Verantwortliche der Mitgliedsstaaten unter Führung Deutschlands, Frankreichs und Italiens und deren »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« auf. Die aus EU-Sicht wirksame Externalisierungspolitik ihrer Außengrenzen, also die Grenzkontrolle auf außereuropäischem Gebiet, kollabierte 2011 mit dem Sturz Muammar Al-Ghaddafis. Auch die zunächst erfolgreichen Volksaufstände in Tunesien und Ägypten erforderten eine Neujustierung der EU-Abschottungspolitik. In der Konsequenz sei die EU-Außenpolitik auf eine »abschreckungsbasierte Migrationspolitik« umgeschwenkt, wie es in dem Anklagebericht heißt.

Die vorgebrachten Beweise belegten eine strafrechtliche Verantwortung im Rahmen der Zuständigkeit des Gerichtshofs: Neben einer Politik, die zu Tausenden ertrunkenen Migranten geführt habe, hätte die Ablehnung Zehntausender Migranten, die versucht hätten, aus Libyen zu fliehen, zu einer Mitschuld an daran anschließenden Verbrechen von »Deportation, Mord, Inhaftierung, Versklavung, Folter, Vergewaltigung, Verfolgung und anderer unmenschlicher Handlungen« geführt. Die EU habe die sogenannte libysche Küstenwache nicht nur strategisch und materiell aufgebaut, sondern sie auch direkt mit Informationen über den Aufenthaltsort von Flüchtlingsbooten in Not versorgt. Damit sollten die Migranten gezwungen werden, in Libyen an Land, und damit in Internierungslager, zu gehen. Allein zwischen 2016 und 2018 hätte das 40.000 Menschen betroffen. Für Bertaud belege eben dieser Zeitraum den »Erfolg« der EU-»Migrationspolitik«.

Für den Rechtswissenschaftler Klaus Rackwitz ist der Anklagebericht »eher ein politischer als ein strafrechtlicher« Akt, wie er am Dienstag Deutschlandfunk Nova sagte. Subjekte des Strafgerichtshofs könnten laut dessen Statuten nur Staaten, aber keine Staatengemeinschaften sein. Wie auch immer die Prüfung des Gerichtshofs ausfallen wird, ist der Verdienst der Anwälte, in stichhaltiger juristischer Auseinandersetzung festgehalten zu haben, welches verbrecherische Regime die EU im Mittelmeer durchsetzt.