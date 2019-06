Staat will erstmals Wohnungslose erfassen

Berlin. Die Bundesregierung will erstmals die Zahl der wohnungslosen Menschen bundesweit erfassen. Die neue Statistik solle eine sichere Datengrundlage liefern, »auf der sozialpolitische Maßnahmen ergriffen werden können«, sagte eine Sprecherin des Bundessozialministeriums am Mittwoch in Berlin. Ein Gesetzentwurf zu der Erfassung werde demnächst vorgelegt. (AFP/jW)