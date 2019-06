Schattenboxen mit Merkel

Wolfgang Kumm/dpa Es wurde auch gelacht: Kanzlerin Merkel mit BDI-Chef Kempf am Dienstag in Berlin

Meckern, maulen, murren – Deutschlands Wirtschaftsbosse sind böse auf die Regierenden. Zumindest tun sie so, und das gehört ja bekanntlich zum Geschäft. Angesichts einer SPD im und einer großen Koalition am Abgrund schwang der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, gestern die ganz große Keule. »Die wirtschaftliche Lage wird zunehmend zum Risiko, viele Probleme sind hausgemacht«, klagte er beim Tag der Deutschen Industrie am Dienstag in Berlin. Das Bündnis von Union und SPD stehe für das »mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung«, so Kempf. Und weiter: »Der Kurswechsel ist fällig. Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen.«

Das Motto der bis zum heutigen Mittwoch andauernden Konferenz lautet »Perspective Europe«, und natürlich habe man dieses im Jahr der Wahlen zum EU-Parlament ganz bewusst gewählt, bemerkte der BDI-Chef. »Sicher nicht geplant haben wir die politischen Entwicklungen«, die seit Sonntag die Groko erschütterten. Dabei brauche die Europäische Union gerade wegen der »wachsenden Herausforderungen in der Weltwirtschaft und in der Konjunktur ein handlungsfähiges Deutschland mit einer entscheidungsstarken Regierung«. Aber da stehen ja schon andere im Wartestand, nicht nur die Grünen-Partei. Mit Blick auf den Ausgang der EU-Wahlen äußerte Kempf: »Wer die richtigen Fragen stellt, mag populär sein! Um unsere Gesellschaft erfolgreich in die Zukunft zu führen, braucht es aber Antworten! Genau davon haben wir bisher von der rechten Seite zu wenig gesehen.«

Kann ja alles noch werden. Vielleicht schon demnächst, wenn es heißt, ein neues Marionettenkabinett zu installieren. Bis auf weiteres hat aber das bestehende Personal zu parieren und die »To-do-Liste« der Kapitalfraktion abzuarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel die »vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags«, eine »Steuerbelastung aller Unternehmen von maximal 25 Prozent« sowie eine »steuerliche Forschungsförderung«, die über das beschlossene Ausmaß hinausgehen müsse. Union und SPD hatten dazu jüngst einen Gesetzentwurf auf die Reise durchs Parlament geschickt, der eine jährliche Steuerbefreiung von bis zu einer halben Million Euro für Unternehmen vorsieht, die in Forschung und Entwicklung investieren. Kempf reicht das freilich nicht: »Gut gemeint ist halt leider nicht gut gemacht.«

Die Adressatin der Schelte gab sich gestern ungewohnt aufmüpfig. In ihrer Rede vor den 1.500 Gästen der Konferenz wies Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Kritik an ihrem wirtschaftspolitischen Kurs zurück. Vertrauen in die Bundesregierung sei genauso wichtig wie das in die Wirtschaft, erklärte sie. Seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr und drei Monaten habe sich die Politik aber lange mit dem verlorenen Vertrauen in die Automobilindustrie und Regelbrüchen beschäftigen müssen. Außerdem monierte sie, dass der Mittelstand bei der digitalen Plattformwirtschaft sowie neuen Geschäftsmodellen nicht gut genug aufgestellt sei. Dagegen rühmte sie die Koalition dafür, die Weichen für höhere Forschungsausgaben, milliardenschwere Investitionen bei der »künstlichen Intelligenz« (KI) und für den »Digitalpakt Schule« gestellt sowie ein Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung und Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard »5G« auf den Weg gebracht zu haben. »Wir sind dabei nicht die letzten in Europa«, so Merkel.

Kempf hatte zuvor das vereinbarte KI-Förderpaket von zusätzlich drei Milliarden Euro bis 2025 als im internationalen Vergleich »wenig ambitioniert« abgetan, während angeblich gleichzeitig »die Sozialausgaben wachsen und wachsen«. Die Kanzlerin verteidigte dagegen Gesetzesänderungen wie die in der Pflege als »notwendig«, wobei aber auch klar sei, »dass soziale Leistungen nur erhalten werden können, wenn es eine starke Wirtschaft gebe«.

In Sachen Klimapolitik will der BDI – wie bisher auch die Regierung – lieber kleine Brötchen backen. Beim Thema Bepreisung des Kohlendioxidausstoßes warnte Kempf »eindringlich vor symbolischen Schnellschüssen mit einer nicht zu Ende gedachten Folgenabschätzung«. Die Menschen wären grundsätzlich für Klimaschutz, »doch diese Zustimmung sinkt deutlich, wenn nach der Bereitschaft zu direkten Konsequenzen für das eigene Leben gefragt wird«. Ganz zu schweigen von denen für die eigenen Profite.

An die denkt freilich auch die Kanzlerin, und ganz ohne versöhnliche Worte rückte sie dann auch nicht ab: Hinsichtlich der geforderten Senkung der Unternehmenssteuern versprach sie einen Prüfauftrag. Was sie nicht sagte, die Wirtschaftseliten aber ohnehin wissen: Abseits der großen Bühne ist man sich einig wie eh und je.