Hofieren rechter Wählerschichten

Gökay Akbulut, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, erklärte am Dienstag zur Asylgesetzgebung im Bundestag:

Es ist unfassbar, wie verantwortungslos die »Groko« in Zeiten ihrer Regierungskrise die letzten Sitzungswochen nutzt, um schnell noch die krassesten Verschärfungen im Bereich Asyl- und Migrationspolitik durchzupeitschen. Die Regierungskoalition hat teilweise, wie beim Gesetzentwurf des »Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht« sogar Verschärfungen eingebracht. Es werden jetzt beispielsweise Rechtsgrundlagen geschaffen, die noch mehr Grundrechtseingriffe erlauben. Das muss doch neu bewertet werden, das kann man nicht einfach so durchboxen. Die Regierungskoalition bringt so kurzfristig die miesesten Verschärfungen durch die Hintertür in den Gesetzesentwurf ein. Vor dem Koalitionsbruch versuchen CDU/CSU und SPD Härte zu signalisieren und sich den Wählern am rechten Rand anzubiedern, die sie bei der Europawahl deutlich abgestraft haben.

Das Thema Migration muss immer dann herhalten, auch wenn die eigenen Experten in der Anhörung vor Fehlern warnen, das ist absolut schädlich für unsere Gesellschaft. Die Sitzungswoche hat mit einem Anhörungsmarathon begonnen. Es besteht keine Zeit für die Auswertung der Anhörung, doch die Koalition beabsichtigt am Ende der Woche die Beschließung von acht Gesetzen zur Änderung des Aufenthalts-, des Asyl- und des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Kritik der Sachverständigen und der Sozialverbände an den bisherigen Regelungen sowie der Praxis, beispielsweise der Ausländerbehörden, führen somit ins Leere. Das halte ich für undemokratisch. Innerhalb von einer Woche werden die Themen, die von der CDU jahrelang missachtet wurden, in Komplizenschaft mit der SPD durchs Parlament gepeitscht, das macht mich fassungslos. Die SPD trägt an ihrem eigenen Tiefpunkt sämtliche Rechtsverschärfungen mit, das ist tatsächlich ihr Absturz.

In einer Pressemitteilung der Kampagne »Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien« vom Dienstag heißt es:

Die Kampagne »Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien« übt scharfe Kritik an Überlegungen der Bundesregierung, die USA bei der Einrichtung einer »Schutzzone« in Nordsyrien zu unterstützen. Die Kampagne appelliert in einem offenen Brief an die Bundesregierung, den Einsatz der Bundeswehr im Irak und in Syrien nicht zu verlängern. »Die Bundeswehr muss vollständig aus der Region abgezogen werden. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Friedenswillen der Deutschen auch gegen Kriegsbefürworter in den USA mit aktiven Maßnahmen durchzusetzen«, erklärt Berthold Keunecke für die Kampagne. (…)

Der Wunsch der US-Regierung, dass dem Iran die Verbindung zu den Kräften in Syrien abgeschnitten wird, kann für Deutschland keine Begründung für eine erneute Erweiterung des Bundeswehr-Mandats sein. Um einen Einmarsch türkischer Truppen in das Gebiet in Nordsyrien zu erschweren, könnten in Absprache mit der Regierung in Damaskus und der Selbstverwaltung Nordsyriens zivile Beobachter entsendet werden. Ebenso müssen alle deutschen Waffenexporte an die Türkei sofort eingestellt werden, da diese Teile Nordsyriens (Afrin) völkerrechtswidrig besetzt.