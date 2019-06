Selenskijs Stolperstart

Valentyn Ogirenko/Reuters Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenskij, schreitet am 20. Mai durch das Parlament in Kiew

Der Versuch des neuen Präsidenten der Ukraine, Wolodimir Selenskij, sich nach seinem Wahlsieg auch die Mehrheit im Parlament zu sichern, stößt auf Widerstand des dortigen Establishments. Gleich auf mehreren Ebenen bremst die alte, von Expräsident Petro Poroschenko gebildete Majorität Selenskijs Vorstöße aus. Sogar der bereits angekündigte Neuwahltermin am 21. Juli steht in Frage.

Erste Ebene des Widerstands ist das kurz vor der Präsidentenwahl von Poroschenko mit eigenen Anhängern neu besetzte Verfassungsgericht. Abgeordnete des Poroschenko-Blocks haben eine Verfassungsklage gegen die Order Selenskijs eingereicht, das Parlament vorzeitig aufzulösen. Das Gericht arbeitet für gewöhnlich eher langsam, in diesem Fall wurde die Klage zur schnellstmöglichen Behandlung angenommen. Gleichzeitig klagt allerdings der geschasste Exgerichtspräsident Stanislaw Schewtschuk vor dem Verwaltungsgericht gegen seine Amtsenthebung durch die Poroschenko treuen Richter.

Die zweite Ebene des Widerstands liegt bei der Zentralen Wahlkommission. Die hat sich geweigert, den Registrierungsantrag der Selenskij-Partei »Diener des Volkes« entgegenzunehmen, angeblich wegen formaler Mängel. Einzelheiten sind nicht weiter interessant, entscheidend ist, dass die Selenskij-Partei ohne registriert zu sein selbst dann nicht antreten könnte, wenn die Parlamentsauflösung und die vorgezogenen Neuwahlen juristisch durchgingen.

Wahrscheinlich läuft es letztlich darauf hinaus, bereits im Vorfeld Selenskijs Elan, bei den ukrainischen »Eliten« aufräumen zu wollen – das wesentliche Motiv, warum die Leute ihn zum Präsidenten gewählt haben – zu bremsen und den Staatschef zu Kompromissen mit dem Establishment zu zwingen. Je mehr er darauf eingeht, desto geringer ist die Glaubwürdigkeit, mit der er sich dem Volk als Neuerer präsentieren kann. Die Registrierung der Partei »Diener des Volkes« müsste 60 Tage vor dem Wahltermin abgeschlossen sein – allein aus diesem Grund erscheint der Termin im Juli fragwürdig. Überdies hat die Parlamentsmehrheit Selenskijs Wahlrechtsreform – die auf eine Abschaffung der besonders für Korruption anfälligen Direktmandate hinausläuft – zurückgewiesen. Supermann »Se« ist also bereits auf Normalmaß zurückgestutzt.

Derweil sortiert sich die ukrainische Parteienlandschaft vor den geplanten Wahlen neu. Die von Null startende Präsidentenpartei sucht noch nach Kandidaten – sie hat ein Onlinebewerbungsverfahren eröffnet, in dem mit Hilfe professioneller Personalagenturen entschieden werden soll. Deutlicher kann der virtuelle und marionettenhafte Charakter dieser Partei nicht dargestellt werden.

Unterdessen konnte die traditionelle »prorussische« Opposition zwar klar auf Platz zwei der Parteienkonkurrenz vorrücken – ihr werden derzeit zwischen 12 und 15 Prozent vorausgesagt. Aber sie bekommt eine neue Konkurrentin: eine »Partei der Bürgermeister« namens »Vertraue den Taten«. An ihrer Spitze stehen die Stadtoberhäupter der russischsprachigen Millionenstädte Odessa und Charkiw, Gennadij Truchanow und Gennadij Kernes. Dahinter soll nach ukrainischen Medienberichten der Versuch des in die Ukraine zurückgekehrten Oligarchen Igor Kolomojskij stehen, sich wieder ein politisches Standbein zu verschaffen und über eine mögliche Koalition mit »Diener des Volkes« Selenskij unter Druck setzen zu können. Kolomojskij bestreitet freilich jede Verbindung mit der Partei.

Teile der alten »Elite« sehen inzwischen aber ein, dass sie ausgespielt haben. So wurde am Montag bekannt, dass Exregierungschef Arsenij Jazenjuk mit seiner Familie ins Ausland gegangen ist. Dabei kommt den Angehörigen des einstigen US-Hoffnungsträgers der Umstand zugute, dass seine Frau und die gemeinsamen Kinder bereits US-Staatsangehörige sind; Jazenjuk hat sich einen Pass des pazifischen Inselstaats Vanuatu gesichert. Das ist jenes einstweilen noch nicht dem Klimawandel zum Opfer gefallene Gebilde, das in der UNO, egal wofür oder wogegen, getreu im Schlepptau der USA abstimmt.