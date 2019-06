Banken übernehmen »Lila Bäcker«

Pasewalk/Berlin. Die insolvente Bäckereikette »Lila Bäcker« mit Hauptsitz in Pasewalk kann Produktion und Vertrieb weiterführen. Am Dienstag hieß es, die Gläubigerausschüsse hätten dem Konzept der bisherigen Geldgeber – dem Vernehmen nach mehrere Banken – zugestimmt. Die nun getroffene Entscheidung sei ein wichtiger Schritt zum Erhalt der Unternehmensgruppe, teilte Insolvenzverwalter Rolf Rattunde in Berlin mit. Seinen Angaben zufolge kann der größte Teil der zuletzt rund 400 Filialen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern weiter betrieben werden. Nach einer Meldung des NDR vom Dienstag sollen »zunächst« 430 Beschäftigte entlassen werden, vorrangig in Brandenburg. Die Produktionsstandorte Pasewalk und Neubrandenburg bleiben demnach erhalten. (dpa/jW)