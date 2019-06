Besorgter Boris

Gregor Fischer/dpa Traut sich, auszusprechen, was er denkt: Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen)

Auf zwei Dinge könne er sich verlassen, sagte Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag im Stuttgarter »Café Künstlerbund«: dass die Bahn zu spät komme und dass er schon morgens vor 10 Uhr als Rassist beschimpft werde. Zur Pressekonferenz ins Café kam Palmer folgerichtig mit leichter Verspätung und auch die tägliche Beschimpfung habe er rechtzeitig um 9.30 Uhr über die sogenannten sozialen Medien erhalten.

Alles also in bester Ordnung im Leben Palmers, der seit 2007 als Oberbürgermeister der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen amtiert. Fast alles: Sorgen macht sich der 47jährige nämlich um die politische Debatte hierzulande. Denn die werde zunehmend von einer »Identitätslinken Läuterungsagenda« bestimmt. Das zumindest glauben Palmer und Sandra Kostner. Beide haben unter diesem Titel ein Buch herausgegeben. Kostner hat einen einführenden »Impulstext« beigesteuert.

Die Autorin leitet den Masterstudiengang »Interkulturalität und Integration« an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und ist dort Diversitätsbeauftragte. Insbesondere in den vergangenen drei bis vier Jahren hat sie eine verstärkte »Repräsentationspolitik« im Hochschulbetrieb und in der Gesellschaft ausgemacht. Menschen betrachteten sich demnach nicht mehr zuvorderst als Individuen, sondern sähen sich als Teil einer kollektiven Opfer- und Schuldidentität. Mehrere Autoren haben für den Sammelband Repliken auf ihren Text beigesteuert, darunter Wissenschaftler, Journalisten, Unternehmensberater oder, wie im Falle Palmers, Politiker. Autoren aus dem Kreis der »Identitätslinken« hätten auf ihre Anfrage keine Beiträge liefern wollen. Darin sieht die Wissenschaftlerin eine als moralische Erhabenheit verbrämte »intellektuelle Bankrotterklärung«.

Palmer geht unter der Überschrift »Überall Rassisten? Läuterungsrhetorik in Presse und Politik« ausführlich auf seine eigenen Erfahrungen ein, mindestens genauso ausführlich auch auf die Reaktionen darauf. Medienschelte übt er auch. »Ein großer Teil der Medien hat sich davon abgekoppelt, was die Mehrheit der Menschen für richtig und zutreffend hält«, diagnostiziert der Jurist und fordert eine Rückkehr zur »Kraft der Argumente«. Die nämlich kämen im öffentlichen Diskurs abhanden, statt dessen werde fortwährend moralisiert und Identitätspolitik betrieben.

Die Folge: eine ideologische Spaltung der Republik. Viele trauten sich nicht mehr auszusprechen, was sie dächten, so Palmer. »Einem alten weißen Mann in Sachsen mit 600 Euro Rente kann man nicht erklären, dass er privilegiert ist«, so Palmer. Doch genau das sei das Geschäft der »Läuterungsagenda«, die Kostner und Palmer politisch bei den Grünen, bei Teilen der SPD und bei Die Linke verorten. Dieses »repressive Meinungsklima« müsse enden, so der Politiker, der seit geraumer Zeit mit seiner Partei im Clinch liegt und dem nach eigenem Bekunden regelmäßig der Parteiaustritt nahegelegt wird.

Dabei seien die Grünen in Baden-Württemberg gerade deshalb so stark, weil sie sich nicht der besagten Läuterungsagenda verschrieben hätten, glaubt er. Das Moralisieren solle man jedenfalls der Kirche überlassen, findet Palmer. Auch er wolle schließlich niemandem seine Moral aufzwingen. Hinweise auf ein eigenes Mitverschulden an den Anfeindungen erkennt der Provokateur nicht so sehr. Seine regelmäßig auf Facebook geposteten Einlassungen über Asylbewerber zum Beispiel, die viele für zumindest unterschwellig, wenn nicht gar offen fremdenfeindlich halten.

Für Palmer sind das nur Reaktionen auf Angriffe der »Identitätslinken«. Gehe es nach ihm, würde er viel öfter über die eigentlich wichtigen Themen wie Sozialpolitik oder Ökologie reden, schließlich sei er noch immer »der grünste Bürgermeister Deutschlands«. Wer auf eine Palmersche Sendepause hofft, hat jedenfalls Pech. Ein neues Buch ist bereits in Planung. Titel: »Zurück zu den Tatsachen«.