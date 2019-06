Totstellen fürs Klima

Christoph Soeder/dpa »Die-in« am Dienstag im Plenarsaal: Einem Teilnehmer von »Jugend und Parlament« passte die Protestaktion gar nicht

Der Bundestag war am gestrigen Dienstag Schauplatz einer Protestaktion der Schulstreikbewegung »Fridays for Future«. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Veranstaltung »Jugend und Parlament« veranstalteten rund 20 Jugendliche im Plenarsaal ein sogenanntes Die-in: Sie legten sich vor dem Rednerpult auf den Boden und stellten sich tot. Die Klimapolitik der Bundesregierung wurde auf einem Transparent als »Katastrophe« bezeichnet. Lorenz Gösta Beutin, Abgeordneter der Linksfraktion, solidarisierte sich mit den jungen Leuten und warf in diesem Zusammenhang der Regierungskoalition vor, ihr sei »Machterhalt und der Schutz von Konzerninteressen ganz offensichtlich heiliger als die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimas«. Seine Partei fordere »die Anerkennung des Klimanotstandes, ein Ende fossiler Subventionen und Steuerprivilegien, die sofortige Abschaltung der 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke, Kohleausstieg bis 2030 und ein Ende des Verbrennungsmotors bis 2030«.

»Fridays for Future« ist eine internationale Schülerbewegung, die aus einem zunächst einsamen regelmäßigen Schulstreik der Stockholmerin Greta Thunberg im letzten Herbst entstanden ist. Seit Dezember streiken in Deutschland und vielen anderen Ländern regelmäßig in zahlreichen Städten Schüler, um von den Regierungen konsequenten Klimaschutz einzufordern. Sie können sich dabei unter anderem auf den im vergangenen Herbst erschienen Bericht des sogenannten Weltklimarates IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) berufen, der den Stand der internationalen Forschung zusammenfasst. Demnach ist die Zeit für langsame Anpassungsmaßnahmen inzwischen verstrichen. Soll eine große Klimakrise abgewendet werden, muss der weitere Anstieg des globalen Ausstoßes an Treibhausgasen sofort gestoppt und die Emissionen in den folgenden zwei Jahrzehnten drastisch reduziert werden.

Unterdessen hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor wachsenden Gefahren durch Klimaveränderungen gewarnt. »Der Kampf gegen die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels verlangt eine vor allem globale Anstrengung«, meinte Maas am Dienstag in seiner Rede zur Eröffnung der in seinem Hause tagenden internationalen Berliner Klima- und Sicherheitskonferenz. Deutschland habe den Anspruch, dabei eine führende Rolle zu spielen.

Das lässt wenig Gutes erwarten. In der Tat sind sowohl der Bürgerkrieg in Syrien wie auch die Konflikte mit der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in den Ländern südlich der Sahara zum Teil auf Folgen des Klimawandels zurückzuführen. Dem Bürgerkrieg in Syrien ging eine mehrjährige schwere Dürre voraus, die viele Bauern ruinierte und damit die ohnehin bereits vorhandenen Spannungen weiter verstärkte. In den Sahelländern, insbesondere im zentralafrikanischen Tschad, führt große Trockenheit und das Ausbleiben von Regen zu Konflikten zwischen Bauern und Hirten, auf die auch Maas hinweist. Nur ist die Antwort Deutschlands und seiner Verbündeter bisher lediglich, die Grenzen für afrikanische Flüchtlinge zu verschließen. Ansonsten wird Militär geschickt.

Derweil machen Anwohner der Tagebaue in den Braunkohlerevieren in Berlin auf ihre Situation aufmerksam. Die Bergbauunternehmen LEAG und RWE treiben noch immer Vorbereitungen zur Ausweitung ihrer Gruben voran, denen Dörfer wie Prozym (Proschim) in der Lausitz oder Kuckum im Rheinland weichen sollen. Die Bewohner werden zwangsweise umgesiedelt. Viele haben sich mit anderen Anwohnern verbündet und rufen zu einer Demonstration am 22. Juni in der Nachbarschaft des rheinischen Tagebaus Garzweiler auf. Am Vortag wird es im nahegelegenen Aachen eine internationale Demonstration der »Fridays for Future«-Bewegung geben. Außerdem plant das Netzwerk »Ende Gelände« an dem Wochenende Aktionen des zivilen Ungehorsams, mit denen der Kohleabbau in dieser Zeit behindert werden soll.