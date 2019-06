Neuwahl abgelehnt

Uncredited/AP/dpa Ungebrochener Glaube an die sudanesische Revolution: Ein Demonstrant am Montag in Khartum

Nach den Übergriffen des Militärs auf Demonstranten ist die Zahl der Toten und Verletzten im Sudan weiter drastisch angestiegen. Am Dienstag gab das Zentralkomitee sudanesischer Ärzte an, dass mindestens 35 Menschen getötet und Hunderte weitere bei der Stürmung des Protestcamps vor dem Armeehauptquartier in der Hauptstadt Khartum verletzt worden seien. Die genaue Zahl der Opfer blieb weiter unklar, da bewaffnete Einsatzkräfte Krankenhäuser umstellt und Ärzte festgenommen hatten.

Wie die in Frankreich ansässige Sudan Tribune am Montag berichtete, hätten Bilder von Aktivisten Hunderte weiße Toyotas mit Milizionären in den Uniformen der schnellen Eingreiftruppe RSF und der Polizei gezeigt, die die Sitzblockade mit scharfem Beschuss und Tränengas auseinandertrieben. In einer anschließenden Mitteilung des oppositionellen Zusammenschlusses »Allianz für Freiheit und Wandel« (FFC) hieß es: »Wir bestätigen, dass in dem Protestgebiet nur die Körper derjenigen Märtyrer übriggeblieben sind, die wir nicht evakuieren konnten.« Die FFC machte allein den militärischen Übergangsrat für diese gewaltsame Eskalation verantwortlich und kündigte einen unbefristeten Generalstreik und umfassenden zivilen Ungehorsam an.

Der Militärrat hatte am Montag alle Verantwortung von sich gewiesen. Die offizielle Version wurde am Nachmittag in einer Stellungnahme kolportiert: Der Angriff sei nicht geplant gewesen, und die Einsatzkräfte hätten es auf »kriminelle« und »unkontrollierbare Elemente« in der Nähe des Protestcamps abgesehen. Laut Sudan Tribune hätten die Milizionäre der RSF den Bereich allerdings bereits zwei Tage vor dem Angriff geräumt – mit Zustimmung der Oppositionsbewegung FFC.

In der Nacht zum Dienstag kündigte der Chef des militärischen Übergangsrates, General Abdel Fattah Al-Burhan, dann die Mitte Mai mit der Protestbewegung getroffenen Vereinbarungen auf. Statt dessen sollten binnen neun Monaten Wahlen unter regionaler und internationaler Beobachtung abgehalten und bis dahin eine Interimsregierung eingesetzt werden. Madani Abbas Madani, prominenter Sprecher der FFC, wies im Anschluss alle Aussagen Al-Burhans zurück. Die Aktionen zivilen Ungehorsams würden unbefristet andauern, bis der Militärrat zurückgetreten sei. (dpa/AFP/Reuters/jW)