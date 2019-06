Proteste gegen Trump

Matt Dunham/AP/dpa

Im Zentrum der britischen Hauptstadt London haben am Dienstag Tausende gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert (siehe Bild). Anlass für die Proteste, zu denen bis zu 250.000 Menschen erwartet wurden, war der dreitägige Besuch des Staatsoberhaupts in Großbritannien. Seit Montag befindet sich Trump auf der Insel, wo er gestern u. a. zu Gesprächen mit der noch amtierenden Premierministerin Theresa May zusammentraf. Währenddessen trat Labour-Chef Jeremy Corbyn als Redner bei der Demonstration auf. (AFP/jW)