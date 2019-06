Brotkrümel suchen

Rolf Vennenbernd/dpa Trainer für einen Spieltag: Jürgen Kohler von Viktoria Köln

Brotkrümel zusammensuchen muss, wer sich fragt, wie er die fußballfreien nächsten Tage überstehen soll. Sicher, am kommenden Wochenende beginnt die Frauen-WM, irgendwelche Männer-Länderspiele stehen der diesmal Jogi-befreiten DFB-Auswahl wohl auch noch bevor, aber dann wird es schon dünn.

Relegationsspiele sind so etwas wie der Wurmfortsatz einer zu Ende gegangenen Saison. Die Regionalliga Südwest sucht noch ein Mitglied und hat dafür ein Miniturnier mit drei Teams angesetzt. Mit den Stuttgarter Kickers und Röchling Völklingen aus dem Saarland sind daran zwei in den Niederungen des organisierten Kickwesens versunkene Vereine beteiligt, die dem westsozialisierten Fußballnerd der 70er Jahre noch als fester Bestandteil der sonntäglichen ZDF-Sportreportage gut bekannt sein dürften. Der Vereinsname Röchling geht auf den in den 60er Jahren größten Arbeitgeber und Sponsoren des Saarklubs zurück, eine Stahldynastie, die damals die mittlerweile längst stillgelegte Völklinger Hütte betrieb. Von den Kickers trennte man sich am Sonntag im direkten Duell mit 1:1, womit die Chancen der Völklinger, deren Stadion früher stets eine von Kohlenstaub verpestete Industrieatmosphäre hatte, fast schon gegen Null gehen. Bayern Alzenau heißt der dritte Kandidat, der morgen die Blauen aus Stuttgart zum finalen Showdown erwartet. Mit Altona 93 ist derweil ein anderer Traditionsverein bereits einen Schritt weiter. Die Hamburger gewannen die äquivalente Dreierrelegation für die Regionalliga Nord und sind künftig zumindest wieder viertklassig.

Als Drittligisten reüssieren im neuen Spieljahr mit Waldhof Mannheim und Viktoria Köln zwei weitere bekannte Namen. Auch der auf der rechten Rheinseite beheimate Klub machte in den späten 70ern eine Stippvisite in der 2. Bundesliga Nord. Der Verein wurde 2010 nach mehreren Insolvenzen neu gegründet. Heute ist er finanziell potent, Viktoria Köln galt in den letzten Jahren als Honoratiorenklub, bringt jedoch auch gewisses Skandalnudelpotential mit. Das Traineramt hat hier traditionell eine überschaubare Halbwertszeit. So entließ man vor dem letzten Spieltag noch einmal den Coach, um sich mit Exnationalspieler Jürgen Kohler an der Bande im letzten Spiel noch den Aufstieg zu sichern. Kohler soll sich fortan aber wieder um die A-Jugend kümmern. Mit dem unverwüstlichen Pavel Dotchev, zuletzt bei Hansa Rostock, hat nun quasi der Friedhelm Funkel der Unterklassen übernommen.