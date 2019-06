Michael Probst/dpa Vorwärts auf der Suche nach noch mehr Geld: FIFA-Boss Gianni Infantino

Die Woche, auf die Gianni Infantino lange hingearbeitet hat, begann nahe dem Triumphbogen. Im mondänen Hôtel Salomon de Rothschild in Paris, wo einst ein Staatspräsident erschossen wurde, beriet sich der FIFA-Boss am Montag mit seinem Council. Widerstand gegen die Wiederwahl des Schweizers, die heute beim Kongress des Fußballweltverbands per Akklamation erfolgen soll, ist nicht zu erwarten – dafür hat Infantino gesorgt. »Gianni ist ein Geschenk für den Fußball«, sagte der nigerianische Verbandspräsident Amaju Pinnick in der ARD-»Sportschau«: »Wir müssen ihm alle den Rücken stärken und sicherstellen, dass seine Visionen wahr werden.«

Infantinos Vision – das war bei seiner Wahl zum Nachfolger des gestürzten Langzeitherrschers Joseph S. Blatter vor knapp dreieinhalb Jahren, pathetisch formuliert, den »Fußball zurück zur FIFA und die FIFA zurück zum Fußball« zu bringen. Inzwischen ist klar, dass es ihm vor allem darum geht, mit dem Verband soviel Geld wie möglich einzunehmen. Unter Infantino, der nach den Skandalen zunächst für Ruhe im Weltverband gesorgt hatte, stiegen die Zuwendungen an die 211 FIFA-Mitglieder noch einmal beträchtlich. Zudem sorgte er für eine Mega-WM 2026 – mit 48 Teilnehmern, die viele kleine Verbände groß träumen lässt. Das Vorhaben, schon das Turnier 2022 entsprechend aufzublähen, scheiterte nur daran, dass sich wegen politischer Konflikte mit Katar keines der Nachbarländer des Gastgebers dazu bereit fand, es mit auszurichten.

Infantinos Ansinnen, die Klub-WM und die globale Nations League sowie offenbar etliche Rechte für rund 25 Milliarden Dollar zu verkaufen, wurde vom FIFA-Council zweimal abgeschmettert – vor allem wegen der Geheimnistuerei um die Identität der Investoren. Die Einführung der weltweiten Nations League musste der Schweizer ebenfalls verschieben. Sein jüngster Streich, die Reform der Klub-WM ab 2021, konnte er allerdings auch gegen den Widerstand der europäischen Klubvereinigung ECA durchsetzen.

Trotz dieser kleineren Rückschläge hat er den Weltverband konsequent in ein Wirtschaftsunternehmen transformiert, er agiert eher wie ein »CEO« als wie ein Präsident, der laut den Statuten gar nicht so mächtig sein darf. In der FIFA-Zentrale in Zürich wurden etliche Mitarbeiter entlassen und ausgetauscht. Auch seiner »Aufpasser« aus den formal unabhängigen Gremien wie der Ethikkommission, die einst Blatter und den damaligen UEFA-Chef Michel Platini gesperrt hatten, hat sich Infantino längst entledigt.

Die »Amigo-Affäre« in der Schweiz, in der es im Kern um dubios anmutende Treffen mit dem Bundesanwalt Michael Lauber geht, arrangiert von Infantinos als Staatsanwalt arbeitendem Jugendfreund Rinaldo Arnold, hat für den FI FA-Präsidenten bislang keine Folgen. Eher wirft sie ein schlechtes Licht auf die Strafverfolgung der Schweizer, die seit Jahren im FIFA-Komplex ermitteln.

Auch der Deutsche Fußballbund (DFB) wird Infantino wiederwählen. Der kürzlich über die »Uhrenaffäre« gestürzte Reinhard Grindel hatte sich als DFB-Chef noch als dessen Kritiker profiliert. Die Unterstützung wird den Schweizer deshalb freuen – nötig hat er sie aber nicht. (sid/dpa/jW)