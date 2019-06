Letzte Frist

Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa

Das Freiwerden des SPD-Vorsitzes war am Montag den Bürgermedien Anlass fürs Erzählen düsterer Geschichten aus der Zukunft. Die Koalition torkele »noch einen Sommer«, wusste die Süddeutsche Zeitung, dann sei »Schluss«. Vermutlich werde es im Winter Neuwahlen geben. Das Handelsblatt warnte vor dem »Komapatienten« SPD und dem Sich-Hinziehen der Führungskrise: Die Wahrscheinlichkeit sei gestiegen, dass die Regierung »platzt«.

Allein die FAZ folgte nicht den Kristallkugelbetrachtern, sie wurde grundsätzlich: »Eine Partei dankt ab.« Mit dem Rücktritt von Andrea Nahles habe auch die SPD den ihren erklärt. Sie sei wieder dort, wo sie vor Godesberg, also vor 1959, gewesen sei, »nur dieses Mal ohne Verankerung im Milieu«. Mit »dogmatischer Sozialpolitik« spreche sie nur noch »Randgruppen und Minderheiten« an. Als solche werde sie »durchaus noch gebraucht, aber eben nur mit bescheidener Resonanz«. Die »Karawane der Wohlstandsgesellschaft« sei längst weitergezogen in eine andere, »wenn auch bisweilen nicht minder dogmatische Richtung«: Die Grünen besetzten den SPD-Stammplatz. Daran könne kein Nachfolger, keine Nachfolgerin etwas ändern, und ein Verlassen der Koalition auch nicht. Die sei – »Ironie der Geschichte« – durch den Nahles-Rücktritt »der letzte Anker von Stabilität« für die Partei geworden.

Das ist klassenmäßig von oben her nicht übel analysiert. Es besagt: »Sozen, ihr habt zwar keine Chance, aber mit dieser Regierung noch eine Frist.« Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Nahles-Erben das auch so sehen, und dem unter Kühnert-Geschrei und allerhand Schmerzgrimassen vorläufig folgen, d. h. als Angela-Merkel-Hilfeverein den nächsten Wahldesastern entgegendämmern.

Die stehen bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland bevor – eine späte Quittung für die antisoziale Unterwerfungspolitik unter das Bonner Diktat im Jahr 1990, aber auch für das, was der Name SPD nicht erst seit 1959 bedeutet. Die vorwiegend von Pastoren geführte Ost-SPD entwarf damals gemeinsam mit den Helfern Helmut Kohls das Programm von Enteignung, millionenfacher Vertreibung von DDR-Bürgern und der Einführung von Krieg. Die gesamtdeutsche SPD dehnte das Programm, als es im Osten ohne Aufstand über die Bühne gegangen war, auf das gesamte Bundesgebiet aus und nannte es »Agenda 2010«. Die Partei war noch einmal nützlich, seit 2005, seit Angela Merkels erster Kanzlerschaft, ist sie es immer weniger.

Andrea Nahles ist jetzt am Auftrag gescheitert, das »Erneuerung« genannte Linksblinken mit Regierungsstabilisierung zu verbinden. Nun bleibt nur Letzteres. Ihr Versagen, da hat die FAZ recht, ist das der SPD, genauer: Deren Funktionslosigkeit im heutigen Kapitalismus wurde noch sichtbarer als zuvor. Neue Aufgaben sind für die SPD nicht vorgesehen, für Ausbeutung und Krieg stehen Grüne und FDP zur Verfügung. Wird die nächste Krise zu scharf, können AfD-Saiten aufgezogen werden.