Finnland hat neues Kabinett

Helsinki. Nach vier Wochen Verhandlungen hat Finnland eine neue Regierung. Die Koalition aus Sozialdemokraten, der liberalen Zentrumspartei, der Schwedischen Volkspartei, den Grünen und den Linken präsentierte am Montag in Helsinki ihr Regierungsprogramm. Unter anderem soll mehr in Infrastruktur und Bildung investiert werden. Außerdem will das neue Kabinett dem finnischen Rundfunk Yle zufolge den Klimawandel und soziale Ungleichheiten bekämpfen. Ministerpräsident wird voraussichtlich der sozialdemokratische Parteichef Antti Rinne. (dpa/jW)