Transfermarkt für Azubis

Oliver Berg/dpa Hans-Peter Wollseifer, Präsident diverser deutscher Handwerksverbände, unter dem des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (Köln, 27.3.2019)

In drei Jahren das Bäckerhandwerk erlernt, den Gesellenbrief in der Tasche – und nix wie ab zur Konkurrenz. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, will das nicht länger mit ansehen. Zwei von drei Fachkräften, die im Handwerk qualifiziert würden, arbeiteten im Laufe ihres Berufslebens in anderen Wirtschaftsbereichen, zitierte ihn am Montag die Deutsche Presseagentur (dpa). Sein Vorwurf: Betriebe, die nicht in die Ausbildung von Nachwuchskräften investieren, jagen denjenigen die fertigen Lehrlinge ab, die dafür teuer bezahlt haben. Wollseifers Rezept: Mit der Einführung eines Systems von Ablösesummen ähnlich dem im Profifußball sollten die Ausbilder für ihre Mehrkosten entschädigt bzw. könnte die Abwerbepraxis begrenzt werden.

Konkret ließe sich regeln, dass Auszubildende in den ersten Jahren nach ihrer Lehre nur dann das Unternehmen wechseln dürften, sofern der neue »Arbeitgeber« einen Teil der Ausbildungskosten übernimmt, so der ZDH-Chef. Betriebe ließen sich ihre Azubis viel kosten, oft mit dem Hintergedanken, diese später zu übernehmen und ohne lange Einarbeitung direkt einsetzen zu können. Zwar variierten die Ausgaben je nach Wirtschaftssektor, insgesamt zahle der Betrieb aber immer drauf, sagte Wollseifer. »Die Ausbildung kostet im ersten und zweiten Jahr Geld – im ersten Jahr viel, im zweiten Jahr etwas weniger. Im dritten Lehrjahr kommt dann auch ein bisschen was rein.«

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (Bibb) hat in der Studie »Duale Berufsausbildung: Kosten und Nutzen« branchenübergreifend Durchschnittskosten von jährlich 18.000 Euro pro Jahr und Azubi errechnet. Dagegen erbringen diese »produktive Leistungen« von über 12.500 Euro, wodurch sich Nettoausgaben von knapp 5.400 Euro jährlich oder 16.200 Euro in drei Jahren ergeben. Das wäre nach Wollseifers Modell der Betrag, den Abwerber begleichen müssten, damit der Ausbildungsbetrieb durch sein Engagement kein Minus erwirtschaftet. Allerdings ist das nur ein Mittelwert. Tatsächlich hat das Bibb in einem Drittel der untersuchten Fälle einen »positiven Deckungsbetrag« schon während der Ausbildungsphase ermittelt. Den besten Schnitt erzielt dabei das Bäckerhandwerk, wohl weil sich die Azubis hier recht rasch in den Produktionsablauf integrieren lassen. In drei Jahren macht sich ein Bäckerlehrling mit fast 10.000 Euro für den Betrieb bezahlt. Nimmt er nach seiner Gesellenprüfung Reißaus, hat er seinem Meister keinen finanziellen Schaden beschert.

Die Vielfältigkeit und die Unterschiede zwischen den Berufen lassen erahnen, dass Wollseifers Idee nur mit gewaltigem bürokratischen Aufwand umzusetzen wäre. Dazu kommen juristische Bedenken: Menschen zum Verbleib in einem Unternehmen zu zwingen, solange für sie keine angemessene »Ablöse« gezahlt wird, dürfte sich kaum mit dem Grundrecht auf Berufsfreiheit vereinbaren lassen. Außerdem haben es die Unternehmer selbst in der Hand, den Nachwuchs durch anständige Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen dauerhaft an sich zu binden. Dass es daran über weite Strecken hapert, belegt regelmäßig von neuem der jährlich vorgelegte Ausbildungsreport der DGB-Jugend.

Erfolgversprechender als »Wechselgebühren« wäre deshalb die Einführung einer verpflichtenden Ausbildungsumlage für all jene Betriebe, die sich ihrer Verantwortung entziehen. Weniger als 20 Prozent aller Unternehmen in Deutschland bilden heutzutage überhaupt noch aus. Allerdings gehört die Handwerkslobby seit Jahr und Tag zu den Verhinderern eines finanziellen Ausgleichs zwischen ausbildenden und nichtausbildenden Betrieben. Nicht zuletzt deshalb mutet Wollseifers Vorstoß dann doch ziemlich heuchlerisch an.