CDU und FDP entdecken Herz fürs Klima

Carmen Jaspersen/dpa Maike Schaefer, Spitzenkandidatin der Grünen zur Bürgerschaftswahl, vor der Parteizentrale der CDU (Bremen, 3.6.2019)

Wenn »Jamaika« in Sicht ist, entdecken CDU und FDP ihr Herz fürs Klima, jedenfalls in Bremen. Vertreter beider Parteien setzten sich Montag vormittag vor einem Dreiergespräch mit Bündnis 90/Die Grünen deutlich von der Linie ihrer jeweiligen Bundesparteien in Sachen Klimaschutz ab. Bei dem Treffen in der Bremer Zentrale der Union, das die Sondierungen zur Regierungsbildung fortsetzte, wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit der drei Parteien ausgelotet.

CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, der in einem »Jamaika«-Bündnis Bürgermeister wäre, sprach sich für eine Abgabe auf den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid aus. »Wir denken da tatsächlich ein bisschen anders als die Bundes-CDU«, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Der Weserkurier zitierte Meyer-Heder mit den Worten: »Wir müssen Klimaschutz ernst nehmen. Hier in Bremen sollten wir Industrien entwickeln, die das Thema voranbringen.«

Auch Lencke Steiner, FDP-Fraktionschefin in der Bürgerschaft, setzte sich von der klimapolitischen Linie ihrer Partei ab. »Bremen ist nicht der Bund«, sagte sie. Wo die FDP auf Länderebene mitregiere, mache sie erfolgreiche Umwelt- und Klimapolitik. »Wir haben uns klar dazu bekannt, dass wir für Bremen eine klimaschutzaffine Politik wollen«, sagte Steiner: »Für uns stehen die Zeichen auf Grün!«

Mit dem Statement versucht die Bremer FDP offenbar Porzellan zu kitten, das Parteichef Christian Lindner mit einem Interview im Deutschlandfunk am Wochenende zerschlagen hatte. Lindner hatte vor den Folgen einer »radikalen Klimapolitik« gewarnt und sich gegen eine CO2-Abgabe ausgesprochen. Die Bremer Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer zeigte sich danach »äußerst irritiert«.

Während Lindners Aussagen, die wie ein absichtlicher Querschuss wirkten, ein Störfaktor für das Treffen am Vormittag war, dürfte eine andere Entwicklung auf Bundesebene – die Krise der Bundes-SPD – das Dreiergespräch am Nachmittag belastet haben. In ihrer Fraktionsgeschäftsstelle berieten Sozialdemokraten mit Grünen und der Linkspartei über die zweite Regierungsoption, ein »rot-rot-grünes« Bündnis.

Maike Schaefer hatte zuvor betont, nach ihrer Einschätzung werde sich der Rücktritt von Andrea Nahles von allen Ämtern auf die Sondierungen auswirken. »Ich glaube, wenn eine Bundespartei gerade orientierungslos ist, wird das sicherlich auch auf die hiesige Politik einen Einfluss haben«, sagte sie laut dpa. Die SPD müsse sich »ja wirklich personell komplett sortieren«.

CDU-Spitzenmann Meyer-Heder rechnet trotz des Rücktritts von Nahles mit einem Fortbestand der großen Koalition im Bund. »Die SPD hat›s schwer«, sagte er. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD seien aber noch sinnvolle Dinge vereinbart, die umgesetzt werden sollten. »Ich glaube, keiner hat Interesse an Neuwahlen im Augenblick«, sagte er.