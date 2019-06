Die neue Stimmung

The Ministry of Communications and Information via AP/dpa Der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan (l.) mit Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong am Freitag in Singapur

Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und China hat den diesjährigen »Shangri-­La-Dialog« überschattet, der von Freitag bis Sonntag in Singapur stattfand. Die hierzulande immer noch wenig bekannte, von hochrangigen Vertretern der internationalen Politik frequentierte Veranstaltung, die seit 2002 alljährlich im noblen Shangri-La-Hotel in dem südostasiatischen Stadtstaat durchgeführt wird, ist der Außen- und Militärpolitik im aufsteigenden Asien gewidmet. Ein Beobachter hat sie einmal – nicht unpassend – »Asiens Münchner Sicherheitskonferenz« genannt. Der Einladung des International Institute for Strategic Studies (IISS), eines in London ansässigen Thinktanks, der die Tagung organisiert, waren diesmal Politiker aus rund 40 Staaten gefolgt, darunter unter anderem die Verteidigungsminister aus den USA, Großbritannien, Frankreich, China, Japan, Südkorea und Malaysia. Die Verteidigungsministerin des sich für eine Weltmacht haltenden Deutschlands war bei der Veranstaltung, auf der es um die politische Lage im künftigen Zentrum der Weltpolitik ging, nicht anwesend.

Wie einige Beobachter konstatierten, war das vielleicht wichtigste Resultat des diesjährigen Shangri-La-Dialogs die Erkenntnis, dass es einen spürbaren Stimmungsumschwung gegeben hat. Ausgelöst worden ist er offenbar durch den Trumpschen Wirtschaftskrieg gegen China. In den vergangenen Jahren hatte gewöhnlich die angespannte Situation im Südchinesischen Meer den Shangri-La-Dialog dominiert. Dabei saß die Volksrepublik stets auf einer imaginären Anklagebank, da sie sämtliche Inseln der Region für sich beansprucht, auf vielen von ihnen Außenposten errichtet hat und mehrere sogar militärisch nutzt. Das tun zwar auch Taiwan, die Philippinen, Malaysia und Vietnam, wobei Hanoi laut einer Zählung des Washingtoner Centers for Strategic and International Studies (CSIS) immerhin doppelt so viele Außenposten im Südchinesischen Meer unterhält wie Beijing. Weil sich die westlichen Mächte im Konflikt um die Inseln aber verlässlich auf die Seite der südasiatischen Länder schlagen, erinnerte der Shangri-La-Dialog zuweilen ein wenig an eine Art Tribunal gegen die Volksrepublik.

Dieses Jahr allerdings, so fasste es die Nachrichtenagentur Bloomberg zusammen, kritisierten einflussreiche asiatische Politiker weniger die Volksrepublik als vielmehr »Schlüsselaspekte der Angriffe der Trump-Administration auf China«. Mit Blick auf Washingtons Strafzollorgien und den US-Boykott gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei verlangte Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong in seiner Eröffnungsrede, man müsse »akzeptieren, dass China weiter wachsen und erstarken wird und dass es weder möglich noch klug ist, dies zu verhindern«. Allzu eng sind die Länder Südostasiens inzwischen wirtschaftlich mit China verflochten, als dass sie sich die Teilnahme an einem eskalierenden Machtkampf des Westens gegen Beijing noch leisten könnten. Eine Bereitschaft, sich in dem Konflikt offen auf die Seite der Vereinigten Staaten und damit gegen die Volksrepublik zu stellen, gebe es nicht, resümierte Lynn Kuok vom Paul Tsai China Center an der Yale Law School: China sei »ein mächtiger Nachbar«; die Staaten der Region gäben sich deshalb »pragmatisch und flexibel«. Singapurs Regierungschef Lee forderte demgemäß, man müsse alles tun, um eine Verschärfung des Konflikts zu verhindern: An die Verschiebung der globalen Kräfteverhältnisse hin zur Volksrepublik müssten sich beide Seiten »anpassen« – »China und der Rest der Welt«.

US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan versuchte demgegenüber, an die Debatten der Vorjahre über die Konflikte im Südchinesischen Meer anzuknüpfen, um eine Front gegen die Volksrepublik zu schmieden. Der »Indopazifik« besitze für die Vereinigten Staaten »Priorität«, bekräftigte Shanahan; wie überall setze man sich dort für die »friedliche Lösung von Konflikten«, für den »Respekt vor der Souveränität und der Unabhängigkeit aller Nationen« und für eine »regelbasierte Ordnung« ein. Das war zwar als Spitze gegen Beijing gedacht, klang allerdings aus dem Munde eines Ministers der Trump-Administration nicht wirklich überzeugend. Um der »dauerhaften Verpflichtung der Vereinigten Staaten für die indopazifische Region« Nachdruck zu verleihen, wies Shanahan nicht zuletzt auf die US-Militärpräsenz in der Region hin: die »Siebte Flotte« und diverse weitere Einheiten in Japan, alles in allem 54.000 Militärs; unter anderem zwei Kampfflugzeugstaffeln und insgesamt 28.500 Armeeangehörige in Südkorea; gemeinsame Kriegsübungen mit Australien, mit den Philippinen, Indonesien und Thailand, darüber hinaus eine rege Nutzung von Stützpunkten in Singapur. »All dies bringt uns zusammen«, behauptete der US-Verteidigungsminister. Militär als Beziehungskitt gegen Beijing.

Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe hat offen dagegen Position bezogen – und ist damit, glaubt man Singapurs größter Tageszeitung, der auch jenseits des Stadtstaates fleißig rezipierten Straits Times, nicht schlecht angekommen. China habe mit den Vereinigten Staaten auf dem diesjährigen Shangri-La-Dialog »gleichziehen« können, urteilte das Blatt. Wei hatte in seiner Rede nicht nur auf die gemeinsame Kolonialerfahrung Chinas sowie der Länder Südostasiens hingewiesen, die von den Ländern Europas und den USA unterjocht worden waren. Er hatte auch an das »Chaos im Mittleren Osten« erinnert: »Manche schaffen gezielt Spaltung und Feindschaft, provozieren Konfrontationen, mischen sich in regionale Angelegenheiten ein und greifen oft auf Waffen zurück«, sagte Wei und fragte rhetorisch: »Gibt es nicht genug Beispiele dafür, dass einige große Länder Probleme verursachen, danach abziehen und ein Desaster zurücklassen?« Als »rassistisch und engstirnig« bezeichnete er die in den Vereinigten Staaten gegenwärtig an Zustimmung gewinnende Behauptung, Washingtons Attacken gegen Beijing hätten einen neuen »Kampf der Kulturen« als Hintergrund. Womöglich erweisen sich die Aggressionen der Trump-Administration für die Volksrepublik tatsächlich noch als Chance, ihre Stellung in Südostasien zu konsolidieren.