Regierungschefin Rumäniens in Brüssel

Brüssel. Die rumänische Ministerpräsidentin Viorica Dancila soll am Dienstag in Brüssel EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dessen ersten Stellvertreter Frans Timmermans treffen. Das sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. Das Magazin Politico berichtete, Dancila wolle die viel kritisierte Justizreform zurücknehmen. Mitte Mai hatte Kommissionsvize Timmermans gegenüber der Regierung in Bukarest wegen der Regelungen eine Warnung ausgesprochen. Die Inhaftierung ihres Parteichefs Liviu Dragnea vergangene Woche und die Schlappe bei der EU-Wahl brachten die sozialdemokratische Regierungspartei Rumäniens noch stärker in Bedrängnis. (AFP/jW)