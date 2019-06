Faschistische Bilderstürmer

AP Photo/str/dpa

Militante Nationalisten haben in der ukrainischen Stadt Charkiw am Sonntag ein Denkmal des sowjetischen Marschalls Georgi Schukow zerstört, wie der russische TV-Sender RT Deutsch berichtete. Die Faschisten erklärten, damit einem 2015 verabschiedeten Gesetz zur Beseitigung kommunistischer und sowjetischer Symbole Geltung zu verschaffen. Marschall Schukow war als Generalstabschef der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg maßgeblich an der Verteidigung Moskaus, der Schlacht von Stalingrad und der um Berlin beteiligt. (jW)