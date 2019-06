Überbelichtet

NASA's Earth Observatory / NOAA Finden Sie Belgien? Atomkraft macht’s möglich

Es wird immer mal wieder über die »Lichtverschmutzung« geklagt, die verhindert, dass man in den Städten nachts die Milchstraße sieht, und die zudem mit der Lichtwerbung zunimmt. »In Berlin ist der nächtliche Himmel 300mal heller als auf einer Nordseeinsel«, haben Forscher der TU Berlin herausgefunden. Auf Satellitenaufnahmen vom nächtlichen Europa erkennt man, dass die Lichtverschmutzung vor allem in und um Belgien herum deutlich wird. Dort sind auch die Autobahnen nachts beleuchtet. »Der Grund hierfür ist die hohe Grundlast der Atomkraftwerke, die in der Nacht jeden Abnehmer brauchen.«

Ebenfalls in Berlin wiesen Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie in einer Studie zur Auswirkung von künstlicher Beleuchtung auf Insekten nach, dass die Lichtverschmutzung bereits die Insektenlarven im Wasser beeinflusst und dass »die jährlich um rund sechs Prozent zunehmende künstliche Beleuchtung einen Anteil am Insektensterben hat«. Zwei Wiener Wissenschaftler zählten die Opfer: »In den Sommermonaten werden etwa 150 Insekten pro Straßenlampe und Nacht getötet. Eine zwei Meter hohe blau-weiße Leuchtschrift aus drei Buchstaben zog im Stadtgebiet von Graz innerhalb eines Jahres 350.000 Insekten an.« Mainzer Forscher haben hochgerechnet, dass an den sieben Millionen Straßenlaternen, die es in Deutschland gibt, jede Nacht etwa eine Milliarde Insekten sterben.

Da viele nachtaktive Fluginsekten vor allem auf kurzwelliges Licht reagieren, hat man angefangen, über das Licht der Straßenleuchten ökopolitisch zu denken. Frühzeitig hat man z. B. in Augsburg, wo die Universität ein Wissenschaftszentrum Umwelt besitzt, das kalte weiß-blaue Straßenlicht aus 25.000 Quecksilberlampen und Leuchtstoffröhren durch das warme Licht von Natriumhochdrucklampen ersetzt, die in der DDR fast flächendeckend verwendet worden war. Man stellte im Anschluss fest, »dass zehnmal weniger Insekten nachts daran sterben«. Außerdem sparte die Stadt viel Geld, da weniger Strom verbraucht wurde. Mit der neuen Straßenbeleuchtung habe man »Ökologie und Ökonomie zusammengebracht«.

Die allgemeine Entwicklung geht jedoch in die entgegengesetzte Richtung, da die Kommunen ihre Straßenbeleuchtung mehrheitlich auf Leuchtdioden umstellen und das Licht dieser in Modulen angebrachten LEDs fatalerweise meist »einen Peak im – kurzwelligen – blauen Bereich« hat, wie ein Lichtforscher der TU bedauert. Eine Schweizer Studie mit Blütenpflanzen ergab 2017, dass Pflanzen unter künstlichem Licht »um 62 Prozent weniger besucht werden als ihre Artgenossen im Dunkeln«. Die Nachtfalter z. B. würden in einem Radius von ca. 23 Metern von einer Straßenlaterne angezogen. Da in Europa der Abstand zwischen den Laternen 25 bis 45 Meter betrage, werde »eine erleuchtete Straße zur Barriere für Insekten«. Zudem hält das Licht sie vom Bestäuben ab und verfremdet wahrscheinlich die Blütenfarben auf eine sie irritierende Weise. Und da viele Fluginsekten nur eine sehr kurze Lebens- und damit Paarungszeit haben, verhindert das künstliche Licht ihre Reproduktion.

Die für die Straßenbeleuchtung verantwortlichen Bürgermeister sind auch in ökonomischer Hinblick oft nicht zufrieden: Die eigentlich »unsterblichen« LEDs werden zwar immer billiger, aber auch immer kurzlebiger. Und wenn in einem Modul einige fast erloschen sind, kann man sie nicht einfach mit neuen, die etwa 30 Cent kosten, austauschen, sondern es muss das ganze Modul ausgewechselt werden. Darüber hatte man zuvor schon in Berlin bei den von Siemens/Osram auf Leuchtdioden umgestellten 2.091 Ampelanlagen geklagt, wo aus versicherungstechnischen Gründen bereits bei wenigen ausgefallenen LEDs das ganze Cluster ausgetauscht werden muss.

Die Lichtforscher und Ingenieure sind von einer ständigen Verbesserung der LEDs überzeugt, so dass es bald auch welche geben wird, die weniger oder keine Insekten anziehen und die Straßen zudem mit weniger Strom besser beleuchten. Zunächst verlangen aber immer mehr Bürger aus Sicherheitsgründen zusätzliche und hellere Straßenlampen – egal ob ökologische oder ökonomische. So forderten z. B. die Bewohner des Beusselkiez in Moabit nach einer Serie von Einbrüchen bloß: »Mehr Licht!«