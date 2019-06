jW

Faschistische Propaganda zu Europa

Zu jW vom 25.5.: »Sakrales Friedensprojekt«

Im Zweiten Weltkrieg bediente sich der deutsche Imperialismus der gleichen Europa-Demagogie. Werner Daitz, Präsident des »Führerrings« der »Gesellschaft für europäische Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft«, schrieb am 31.5.1940 in einer Denkschrift: »Wir müssen grundsätzlich immer nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst aus dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, technischen Schwergewicht Deutschlands und seiner geographischen Lage.«

In einer Verfügung Ribbentrops vom 5.4.1943 über die Bildung eines Europa-Ausschusses im Auswärtigen Amt steht dazu: »Für die propagandistische Behandlung der Europa-Frage muss es vorerst noch sein Bewenden dabei haben, dass wir in allgemeiner Formulierung bei sich bietenden Anlässen zum Ausdruck bringen, unser Ziel sei die Schaffung einer gerechten Neuordnung, die den europäischen Völkern eine gesicherte Existenz in enger wirtschaftlicher und kultureller Verbundenheit und unter Ausschaltung fremder Bevormundung ermöglichen werde. Auf die politische Struktur des künftigen Europa näher einzugehen, kommt bis auf weiteres noch nicht in Frage. Wollte man hierfür Grundsätze bekanntgeben, so müssten diese, um werbend zu wirken, den Wünschen der Völker nach einer möglichst selbständigen und unabhängigen Staatlichkeit entgegenkommen und in dieser Hinsicht Versprechungen enthalten, während schon heute gewiss ist, dass eine Sicherung des zukünftigen Europas gegen Bedrohungen von außen gerade umgekehrt Beschränkungen der Unabhängigkeit und Opfer jedes einzelnen Landes erfordern wird. Die komplizierte staatliche und völkische Struktur Europas schließt es zudem aus, in dieser Hinsicht für alle Länder gültige Grundsätze aufzustellen. Wir müssen uns deshalb vorerst noch darauf beschränken, den verschiedenen Völkern in Aussicht zu stellen, dass jedes von ihnen im künftigen Europa den ihm gebührenden Platz finden werde.« (Zitiert nach Reinhard Opitz: Europa­strategien des deutschen Kapitals 1900–1945)

Michael Schmidt, per E-Mail

Unprofessionell, ja hilflos

Zu jW vom 24.5.: »Aufregung in der Union«

Demokratie 4.0, das ist Demokratie pur. Mit allem Nutzen und allen Gefahren, die wir gemeinhin wohl noch gar nicht in vollem Umfang einschätzen können. Gleichwohl bleibt freilich festzuhalten, dass der formal wie inhaltlich höchst hilflose und unprofessionelle Umgang der CDU mit dem Rezo-Video ein (weiterer) digitaler Offenbarungseid ist. Hat Deutschlands größte Volkspartei noch immer keine Berater für fruchtbare – und eben nicht furchtbare – Interaktionen und Dialoge mittels der neuen Medien? Dabei gibt es die Internetplattform Youtube nun wirklich nicht erst seit gestern; auch steht nicht zu erwarten, dass diese in Zukunft (gänzlich) abgeschafft wird.

Matthias Bartsch, Lichtenau

Lebenselixier

Zu jW vom 17.5.: »Hier war ich ja noch nie …!«

Es gibt im Leben eines Menschen nur sehr wenige, die einem so aus der Seele sprechen können und konnten wie Wiglaf Droste. Sein Bekenntnis, ein Kommunist zu sein, hat mich tief berührt. Seine poetische Kraft, seine brillante Wahrnehmungsgabe und sein Humor waren für mich einzigartig und zugleich Lebenselixier. Beim Lesen fühlte man sich in solchen Momenten weniger allein und schöpfte neue Kraft für die anstehenden Kämpfe. Auch wenn meine kleinen Zeilen bescheiden daherkommen, sollen sie ein Zeichen der Verneigung vor diesem großen Mann sein. Danke der jungen Welt für die Heimstatt, die Ihr ihm gabt. Danke, Wiglaf Droste.

Was bleibt

Was jetzt noch bleibt,

ist sehr viel alte junge Welt zu sichten,

um Meister Wiglafs Schatz zu heben.

Was jetzt noch bleibt,

ist selbst ein wenig noch zu dichten,

den Auftrag gab uns wohl sein Leben.

Matthias Kamieth, per E-Mail

Alles wollen

Zu jW vom 27.5.: »Der wilden Aneignung der Welt«

Jakob Hayners Nachruf auf den jüngst verstorbenen italienischen Schriftsteller Nanni Balestrini schildert eindringlich, wie die Lektüre der Romane Balestrinis wahrscheinlich nicht nur auf ihn gewirkt hat, sondern auf eine ganze Generation von Aktivistinnen und Aktivisten, die das Glück hatten, Werke wie »Wir wollen alles« zur richtigen Zeit in die Hand zu bekommen. (…) Doch nur noch wenig ist im Bewusstsein der deutschsprachigen Linken präsent über die politische Strömung des Operaismus, für die Balestrini einstand. Als Mitbegründer u. a. von »Potere Operaio«, einer revolutionär-klassenkämpferischen Organisation und Zeitung, stand er wie kaum ein anderer politischer Schriftsteller Italiens für das entschiedene Führen von Arbeitskämpfen in Form von Massenstreiks, Forderungen nach einem politischen Lohn und für den Einsatz militanter Arbeitskampfmittel. Wenn die Linke in der BRD bestrebt ist, den Klassenkampf auch in Form von radikalen Arbeitskämpfen nicht nur als Spruch vor sich her zu tragen, dann ist eine aktualisierte Auseinandersetzung mit den operaistischen Konzepten von Klassenzusammensetzung, (…) Kampf gegen die Lohnarbeit sowie eine Lektüre der Marxschen »Grundrisse« zur formellen und reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital unabdingbar. Die Zeiten mögen sich geändert haben, doch wesentliche Erkenntnisse über Klassenbewegungen und die Qualität der kapitalistischen Produktionsweise bleiben relevant. Wie Balestrini es bereits 1971 in seinem Roman formulierte, ist es weiterhin verständlich, »alles zu wollen«.

Stephan Heuser, Leipzig