Moderator und Schauspieler Harald Schmidt ist von Sonntag an auf der Opernbühne in Stuttgart zu sehen und verkörpert dort gewissermaßen sich selbst. Er spiele einen snobistischen Manager. »Das deckt sich relativ mit dem Image, das viele von mir haben«, sagte Schmidt über seine Rolle in »Ariadne auf Naxos« von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Mit diesem Image habe er kein Problem, sagte Schmidt. »Coca-Cola hat ja auch kein Problem, immer wieder Cola zu verkaufen.« (dpa/jW)