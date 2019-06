Kerstin Cademartori, Rezzak Yayar und Anette Mücke vom Landessprecherrat der AG »Gerechter Frieden in Nahost« von Die Linke Niedersachsen veröffentlichten am Freitag abend einen offenen Brief an die Linke-Fraktion im Bundestag, den bisher 26 Einzelpersonen und Organisationen unterzeichnet haben:

Wie andere Mitglieder unserer Partei müssen auch wir unser Entsetzen darüber zum Ausdruck bringen, in welchem Ausmaß die Fraktion der Linkspartei mit ihrem am 17.5.2019 in den Bundestag eingebrachten Antrag »BDS-Bewegung ablehnen – Friedliche Lösung im Nahen Osten befördern« inzwischen bereit ist, auch noch die letzten Reste antiimperialistischer Positionen über Bord zu werfen und dass sie mit diesem Antrag nur noch graduell, aber keinesfalls mehr essentiell von den neoliberalen Parteien und Positionen im Nahostkonflikt unterscheidbar ist. (…) Sie unterwirft sich so der brutalen 52 Jahre andauernden Besatzungspolitik Israels und der nun einsetzenden Annexionspolitik Netanjahus und Trumps und opfern die legitimen und elementarsten Lebensinteressen der Palästinenser.

Bereits mit dem Fraktionsantrag zu »70 Jahre Israel« vom 25.4.2018 hattet Ihr vergleichbare Positionen eingenommen und einer Kriminalisierung der BDS-Kampagne das Wort geredet. (…) Auf den Bundes- und Landesparteitagen wurden entsprechende Debatten regelmäßig unterdrückt, stets mit bürokratischen Vorwänden, nie mit inhaltlichen Argumenten. Auf dem Hannoveraner BPT 2017 hatten wir gefordert: Sanktionen gegen Israel – Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel. (…) Auch hatten wir Euch bereits damals darauf hingewiesen, dass die Partei mit solch einem Verhalten eigene Beschlusslagen der European LEFT vom Berliner Kongress 2016 und auch EU-Recht verletzt.

Wir müssen die traurige Bilanz ziehen: Wir haben es ganz offensichtlich nicht vermocht, Euch von diesem erneuten Kotau vor der deutschen Staatsraison abzuhalten! Von nicht wenigen Menschen haben wir gehört, dass für sie nach diesem Antrag unsere Partei endgültig unwählbar geworden ist. Vielleicht ist das auch ein Grund mehr für das schlechte Abschneiden der Linken bei der Europawahl.

Und am 17.5. diskreditiert nun die deutsche Linke die derzeit einzige nennenswerte palästinensische zivilgesellschaftliche und international bekannte und unterstützte Kampagne, die gewaltfrei das eine simple Ziel verfolgt, Druck auf Israel auszuüben. Ein Ziel, das moralische und völkerrechtlich verbindliche Pflicht eines jeden politischen Akteurs ist: Druck auf Israel auszuüben, endlich das Völkerrecht zu befolgen, und es so zu veranlassen, dem palästinensischen Volk sein legitimes Recht auf Selbstbestimmung zuzugestehen – Besatzung und Blockade sofort und vollständig zu beenden, den Vertriebenen und Geflüchteten das Recht auf Rückkehr zuzugestehen und in Israel die systematische Diskriminierung für 20 Prozent seiner Staatsbürger zu beenden.

(Die Kampagne, jW) BDS kann politisch, taktisch, strategisch durchaus unterschiedlich bewertet und sollte dahingehend auch weiterhin ständig kritisch, aber solidarisch überprüft werden. Diese zivilgesellschaftliche Kampagne jedoch in irgendeiner Form als illegitim, unrechtmäßig oder gar antisemitisch zu verleumden, ist vollständig absurd und entbehrt jeglicher Grundlage. (…)

https://lagnahost.wordpress.com