Das falsche Argument

Fabrizio Bensch/REUTERS Ahnungsvoll: Andrea Nahles nach einer Pressekonferenz am 27. Mai in Berlin

Andrea Nahles ist weg. Sollte sie wirklich noch die Absicht gehabt haben, am Dienstag erneut für den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion zu kandidieren, dann war dieser Plan am Samstag Makulatur: Denn da konnte sie im Spiegel das Protokoll ihrer am Mittwoch erfolgten Demontage in der Bundestagsfraktion nachlesen. »Nach diesem Mittwoch ist kaum vorstellbar, wie die SPD mit Nahles weitermachen soll«, lautete das Fazit des Hamburger Nachrichtenmagazins – ein Wink mit dem ganz großen Zaunpfahl, dass die vor einem Jahr noch gefeierte »erste Frau an der Spitze der SPD« schon wieder abgehen muss.

Der medial mit auffallender Sympathie begleitete Putsch der Bundestagsfraktion gegen die Fraktions- und Parteichefin war erfolgreich. Dass ihn ganz offensichtlich alle relevanten Strömungen der Fraktion unterstützt oder zumindest toleriert haben, wirft die Frage auf, warum er erfolgt ist. Nahles hat bis zuletzt am Regierungsbündnis mit den Unionsparteien, das sie der widerstrebenden Parteibasis im Frühjahr 2018 aufgezwungen hatte, festgehalten. Sie soll dem Vernehmen nach noch in den letzten Tagen mit dem Argument für sich geworben haben, dass ihr Sturz die Koalition gefährde. Dennoch haben sich die rechten »Seeheimer«, die bislang nicht im Traum daran gedacht haben, diese Regierung platzen zu lassen, auf Nahles eingeschossen. Auch aus der »Parlamentarischen Linken«, wo die Begeisterung für ein »Weiter so« schon immer deutlich moderater war, kam die Forderung nach einem »Neuanfang ohne Andrea«.

Wer genauer hinschaut, stößt auf die Ursache dieser Einmütigkeit: Der zuletzt mit dem »Europakonvent« Ende März und noch einmal kurz vor der EU- und Bremen-Wahl mit der Debatte um die Grundrente in Szene gesetzte Versuch, mit dosierter Sozialpolitik und dem Bekenntnis, ab jetzt wieder »links« sein zu wollen, ein paar Prozentpunkte zuzulegen, ist komplett gescheitert. Die Wahlergebnisse in den westdeutschen Ländern haben bewiesen, dass damit jene Wähler, die Schröders Agendapolitik der Linkspartei zugeführt hat, nicht zurückgewonnen werden können. Da hilft es auch nicht, dass die Linkspartei im Osten abschmiert: Linke-Wähler etwa in Thüringen, die die Opportunismus-Festspiele der Ramelow-Truppe satt haben, wählen selbstverständlich nicht die SPD, sondern gar nicht mehr.

Die Regentschaft von Nahles hat ziemlich drastisch bewiesen, dass kein Mensch der SPD die simulierte Resozialdemokratisierung abkauft, solange sie Regierungspartei ist. Auch dem rechten Flügel der SPD leuchtet inzwischen ein, dass eine Regenerationsphase in der Opposition erforderlich ist. Der 2009 vom damaligen Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier als Wirtschaftsminister vorgesehene Vizechef des SPD-»Wirtschaftsforums«, Harald Christ, ließ sich am Sonntag mit diesem Satz zitieren: »Als nächstes kommt das Ende der ›Groko‹. Alles andere führt zu nichts.« Nahles hat, als sie versuchte, sich als Garantin der Koalition zu verkaufen, ihren Sturz besiegelt: Das war kein Argument für, sondern gegen sie.