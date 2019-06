Prayuth will Premier bleiben

Athit Perawongmetha/REUTERS Nicht von Pappe, oder doch? Prayuth Chan-ocha beim Boxkampf gegen sich selbst am 12. Januar 2018 in Bangkok

Seit der Wahl Ende März sind mehr als zwei Monate vergangenen, vier Wochen seit Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses. Am Mittwoch dürfte sich nun entscheiden, ob der amtierende Premier Prayuth Chan-ocha, der als damaliger Armeechef im Mai 2014 den jüngsten Putsch in Thailand angeführt hatte, das südostasiatische Land auch nach der formellen Rückkehr zu parlamentarisch-demokratischen Verhältnissen weiter führen wird. Nachdem König Maha Vajiralongkorn am Freitag die Sprecher beider Parlamentskammern offiziell in ihren Ämtern bestätigt hat, werden diese gemeinsam über den künftigen Regierungschef abstimmen, sofern alles nach Plan läuft. Allerdings ist die angestrebte Koalition noch nicht ganz in trockenen Tüchern, am Dienstag sollen letzte Parteiversammlungen stattfinden. Die Blicke richten sich dabei vor allem auf das Spitzentreffen der Demokratischen Partei (DP), die zum wichtigsten Bündnispartner der aus der bisherigen Junta entstandenen »Palang Pracharat Party« (PPRP) werden.

Die PPRP ist bereits in Vorleistung gegangen und hat dafür gesorgt, dass DP-Veteran Chuan Leekpai, selbst ein früherer Regierungschef, auf ihren Vorschlag hin zum Sprecher des Unterhauses gewählt wurde. Von seiner eigenen Partei hatte sich dieser zwar nicht nominieren lassen wollen, war dann aber auf den Vorstoß der Juntapartei eingegangen. Dies kann als ein Indiz für das Zustandekommen der Koalition gewertet werden. Dagegen spricht der anhaltende Streit um die Besetzung des Landwirtschaftsministeriums. Die Demokraten beanspruchen das wichtige Ressort für sich – nicht zuletzt, weil sie im Wahlkampf Einkommensverbesserungen für die Bauern in Aussicht gestellt hatten. Ohne die Kontrolle über das Ministerium wäre das wohl deutlich schwieriger umzusetzen. Die PPRP-Spitze ihrerseits ist durchaus bereit, der DP das Ressort zu überlassen, doch in der eigenen Partei wehrt sich eine einflussreiche Parlamentariergruppe aus dem Norden des Landes. Ihre Wortführer sollen sogar mit einer Abspaltung von der Fraktion gedroht haben, wie einheimische Medien meldeten.

Ohne die 53 DP-Abgeordneten haben Prayuth und Co. keine Chance, im derzeit 499köpfigen Unterhaus eine Mehrheit zu erhalten. Die PPRP selbst verfügt nur über 116 Mandate, und sollten die Demokraten am Dienstag in letzter Minute abspringen, hat auch die konservative Bhumjaithai ihren Rückzug angekündigt, da sie nicht in einer Minderheitsregierung sitzen will. Prayuth und seine Getreuen kontrollieren zwar die zweite Kammer, weil der 250köpfige Senat von der Junta ernannt wurde und deshalb im Block für ihn stimmen dürfte. Im Unterhaus allerdings ist die Siebenerallianz, die von der bis zum Putsch 2014 regierenden Pheu Thai (PT) und der neuen »Future Forward Party« (FFP) angeführt wird, eine starke Gegenmacht. Die PT, nach Stimmenzahl knapp stärkste Kraft, will ebenfalls am Dienstag entscheiden, wen sie einen Tag später als Kandidaten gegen Prayuth nominieren will. Dazu sind bündnisinterne Debatten zwischen ihr und der FFP vorstellbar, obwohl die Allianz bisher sehr harmonisch funktioniert hat.