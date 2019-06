Rom zu Kompromissen bereit

Alessandro Bianchi/REUTERS Italiens Finanzminister Giovanni Tria ist bereit, das Haushaltsdefizit des Landes zu reduzieren (Rom, 9.11.2018)

Im Haushaltsstreit mit der EU setzt Italiens Finanzminister Giovanni Tria auf eine gütliche Einigung. In einem Antwortschreiben auf einen Mahnbrief aus Brüssel räumte er ein, dass das Etatdefizit seines Landes reduziert werden müsse. Er sei aber der Meinung, dass die die Position der Regierung vernünftig ist. »Ich denke, wir werden einen Kompromiss mit der Kommission erzielen«, sagte Italiens parteiloser Finanzminister Giovanni Tria am Wochenende.

Die Koalition aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung (»M 5 S«) will die lahmende Wirtschaft auch durch die Aufnahme neuer Schulden ankurbeln. Lega-Chef Matteo Salvini will vor allem Steuersenkungen durchdrücken. Die Partei »M 5 S« hingegen setzt vorgeblich auf ein Programm zur Unterstützung von Arbeitslosen und ärmeren Bürgern.

Italien hatte vor wenigen Tagen den Mahnbrief von der EU-Kommission bekommen. Je nachdem wie Brüssel die Antwort aus Rom nun bewertet, könnte zeitnah ein Strafverfahren gegen die drittgrößte Volkswirtschaft im Euro-Raum in Betracht gezogen werden. Die Kommission wird nächste Woche ihre Einschätzungen zur Haushaltsentwicklung in sämtlichen Euro-Staaten vorlegen.

Italien weist eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt auf. Die Verbindlichkeiten beliefen sich Ende 2018 auf mehr als 2,3 Billionen Euro. Das entspricht etwa 132 Prozent der Wirtschaftsleistung. Erlaubt sind in der Euro-Zone maximal 60 Prozent. Liegt ein Staat darüber, muss er längerfristig Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine Verschuldung in den Griff zu bekommen.

Wie groß die Nervosität auch innerhalb der Regierung in Rom ist, zeigte die Verwirrung um die Veröffentlichung des Briefs an Brüssel. In einem an die Presse durchgestochenen Entwurf war von Einschnitten bei Sozialausgaben die Rede. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, empörte sich daraufhin, dass er davon nichts gewusst habe und die Lega den Inhalt mit dem parteilosen Tria abgesprochen hätte. In der Endfassung des Briefs stand nichts mehr von den Kürzungen. (dpa/Reuters/jW)