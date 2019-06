Das Ende ist Nahles

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa Andrea Nahles’ (r.) Rücktritt stellt »Groko« vor Zerreißprobe (mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Berlin, Januar 2019)

Eine Woche nach dem Desaster der SPD bei der EU- und der Bremen-Wahl hat Andrea Nahles die Notbremse gezogen. Auch die Risse in der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD scheinen nicht mehr zu kitten zu sein. Nahles kündigte am Sonntag morgen ihren Rückzug als Parteichefin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion an. Außerdem wolle sie ihr Parlamentsmandat niederlegen, sagte eine SPD-Fraktionssprecherin auf dpa-Anfrage. Der Zeitpunkt hierfür stehe aber noch nicht fest. »Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist«, schrieb Nahles in einer E-Mail an alle SPD-Mitglieder. Am heutigen Montag werde sie daher im Parteivorstand als SPD-Chefin und am Dienstag in der Fraktion als Vorsitzende zurücktreten.

Die Sozialdemokraten hatten während der Wahl zum EU-Parlament mit 15,8 Prozent der Stimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einem bundesweiten Votum eingefahren und waren von den Grünen erstmals als zweitstärkste Kraft abgelöst worden. Bei der Landtagswahl in Bremen gab die SPD außerdem nach fast 74 Jahren ihre Stellung als stärkste Partei dort an die CDU ab. Der parteiinterne Druck auf Nahles wuchs daraufhin, schon vor der EU-Wahl war über ihren politischen Abgang im Falle eines schlechten Ergebnisses spekuliert worden. In der Fraktion wollte Nahles ursprünglich mit einer vorgezogenen Vorsitzendenneuwahl in dieser Woche die Machtfrage stellen. Doch das genügte nicht: Bei einer Sonderfraktionssitzung am vergangenen Mittwoch wurde klar, dass es für diesen Schritt wenig Verständnis ab. Zudem positionierte sich kein Genosse im Vorfeld der von ihr angestrebten Abstimmung offen als Mitbewerber.

Nahles war nach der Bundestagswahl 2017 angetreten, um die SPD zu einen – ein Großteil der Mitglieder hatte eine erneute Koalition mit CDU und CSU strikt abgelehnt. Mit diesem Vorhaben ist sie krachend gescheitert. Selbst einer der größten Verfechter eines solchen Bündnisses machte – noch bevor Nahles’ Entschluss bekannt wurde – deutlich, dass eine solche Regierung keine Neuauflage erfahren solle. »Drei große Koalitionen in Folge würden der Demokratie in Deutschland nicht guttun«, sagte Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz laut Tagesspiegel vom Sonntag. »Eine Fortsetzung der heutigen Koalition nach 2021 will niemand – nicht die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Union – und wir Sozialdemokraten schon gar nicht.«

Die Tabula rasa bei der SPD wirkt sich inzwischen auch auf CDU und CSU aus. Die Unionsführung riet den Mitgliedern zur Besonnenheit. Alle in der CDU sollten die eigene Bereitschaft verdeutlichen, weiter dem Regierungsauftrag gerecht zu werden, hieß es. Die Parteispitze wollte sich noch vor Beginn einer Klausurtagung am Sonntag nachmittag über das weitere Vorgehen beraten. »Wichtig ist, dass die CDU nun ihre Verantwortung zur Koalition und Regierungsarbeit betont«, zitierte Reuters entsprechende »Parteikreise«. Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner warnte vor »Schnellschüssen«. Er kritisierte den Umgangsstil in der Partei, der »in den letzten Tagen und Wochen überhaupt nicht vom sozialdemokratischen Grundwert der Solidarität geprägt« gewesen sei. Ins gleiche Horn stieß der Kofraktionschef der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch: »Hochachtung vor Andrea Nahles. So brutal darf Politik nicht sein. Vielleicht denken wir darüber alle einfach nur nach.«