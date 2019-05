Türkei rutscht tiefer in Rezession

Istanbul. Die Rezession in der Türkei verschärft sich. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent, wie das Statistikinstitut des Landes am Freitag mitteilte. Der Konjunktur setzten abermals der Verfall der Landeswährung Lira sowie eine Flaute in der Baubranche und der Industrie zu. Die Lira geriet unter Druck wegen Spannungen mit den USA, Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank nach Kritik von Präsident Recep Tayyip Erdogan am Zinskurs und politischen Turbulenzen nach den jüngsten Kommunalwahlen. (Reuters/jW)