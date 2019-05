Warm anziehen

Czarek Sokolowski/AP/dpa PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski am Sonntag in Warschau nach Bekanntgabe der Ergebnisse der EU-Wahl

Einige Oppositionspolitiker hatten schon vor der EU-Wahl befürchtet, dass die Regierungspartei PiS gewinnen würde. Aber sie hatten mit einem Abstand von ein oder zwei Prozentpunkten gerechnet. Am Ende waren es fast sieben Punkte Unterschied zum Oppositionsbündnis »Europäische Koalition«: 45,5 zu 38,6 Prozent. Damit ist die Hoffnung auf einen Machtwechsel nach der Parlamentswahl im Herbst gestorben. Die Opposition muss sich auf einen langen Winter einrichten.

Der Sieg der Regierungspartei ist ein Sieg der Provinz. Dort war die Wahlbeteiligung für polnische Verhältnisse ungewöhnlich hoch. In Fernsehreportagen wurden PiS-Wähler mit ihren Motiven zitiert: »Weil sie Geld geben«, »Kindergeld und Schulgeld«, »13. Rente« und dergleichen. Die Regierung hat sich diesen Wahlsieg erkauft. In erster Linie mit Sozialleistungen im Wert von umgerechnet zehn Milliarden Euro für den von der kapitalistischen Restauration benachteiligten Großteil der Gesellschaft. Dort machen 120 Euro Kindergeld, 70 Euro Schulhilfe und ein auf umgerechnet drei Euro erhöhter Mindeststundenlohn einen Unterschied.

Wahlforscher haben inzwischen herausgefunden, dass auf dem flachen Land 60 Prozent der Wähler für die PiS gestimmt hätten, und unter denjenigen ohne höhere Schulbildung sogar 75 Prozent. Die PiS ist so betrachtet heute eine Arbeiter- und Bauernpartei, während die liberale Opposition ihre Hochburgen in der Hauptstadt und den Großstädten hielt und regional ihren Vorsprung im Westen und Norden des Landes. Aber schon im Umland der Hauptstadt stimmten 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die PiS.

Gescheitert ist insbesondere der Versuch der polnischen Liberalen, durch eine antiklerikale Kampagne das Bündnis von PiS und katholischer Kirche zu erschüttern. Viele Analysten vertreten inzwischen den Standpunkt, dass es ein Fehler gewesen sei, kurz vor der Wahl den in vielen Details schockierenden Dokumentarfilm »Sag es bloß niemandem« von Tomasz Sekielski ins Netz zu stellen. Das habe in der polnischen Provinz die katholische Wählerschaft zu einer »Jetzt erst recht«-Stimmabgabe veranlasst.

Unter ihren Erwartungen blieben sowohl die Linksliberalen der neugegründeten Partei »Frühling« des LGBT-Aktivisten Robert Biedron als auch das Bündnis »Lewica Razem« (Linke Gemeinsam), zu dem sich einige kleinere sozialdemokratische und sozialistische Parteien zusammengetan hatten. Die Biedron-Partei hatte auf ein zweistelliges Ergebnis gehofft und endete bei knapp über sechs Prozent; für das linke Bündnis stimmten 1,24 Prozent. Das ist etwa ein Drittel der Prozentpunkte, die die kleine linkssozialdemokratische Partei »Razem« vor vier Jahren aus dem Stand erzielt hatte, als sie wenige Monate nach ihrer Gründung erstmals bei den Parlamentswahlen angetreten war.

»Frühling« litt darunter, dass die Partei außer Antiklerikalismus im Grunde nichts als die aufdringliche Selbstdarstellung Robert Biedrons zu bieten hatte, »Razem« hingegen wurde offenkundig zum Verhängnis, dass sie mit ihrem zentralen Programmpunkt – sozialer Umverteilung über den Staatshaushalt – eine nicht zu schlagende Konkurrenz hatte: die Regierungspartei selbst. Es liegt nahe, dass Wähler, für die Sozialleistungen ein Wahlargument sind, sich an die hielten, die über die Haushaltsmittel tatsächlich verfügen, nicht erst in unbestimmter Zukunft. Die PiS hat sich quasi erfolgreich als Polens Sozialdemokratie positioniert. Ob »Razem« nun die Lehre zieht, sich mit einer klar antikapitalistischen Agenda neu und außerhalb dieser Falle aufzustellen, muss sich zeigen – zumal auch dann keine raschen Erfolge zu erwarten sind und die stille Sympathie, die die Partei in Teilen der liberalen Medien genießt, schnell dahin wäre.

EU-politische Fragen spielten vor der Abstimmung kaum eine Rolle. Beide politischen Lager betrachteten sie als Testlauf für die nationale Parlamentswahl im Oktober. Die PiS kann dem Termin gelassen entgegensehen – ihre Gegner müssen sich erst einmal entscheiden, ob sie nochmals gemeinsam antreten oder doch wieder getrennt.