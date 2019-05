Kaufprämienregelung für Elektroautos verlängert

Berlin. Die Bundesregierung verlängert die Regelung zur staatlichen Kaufprämie für Elektroautos bis Ende 2020. Die Prämienvergabe, die andernfalls Ende Juni ausgelaufen wäre, habe sich »in der Praxis bewährt«, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag. Der »Umweltbonus« war vor drei Jahren eingeführt worden, hat die Erwartungen bisher aber nicht erfüllt. Altmaier kündigte am Freitag in Berlin die Verlängerung an, die sich bereits angedeutet hatte. Er erklärte, die Kaufprämiengewährung werde nun in ihrer bestehenden Form bis Ende Dezember 2020 fortgeführt. (dpa/jW)