Linke will Lehrerprüfung erleichtern

Schwerin. Die Fraktion der Partei Die Linke im Schweriner Landtag will die Hürden für den Einstieg ins Lehramtsstudium in Mecklenburg-Vorpommern senken und dazu die Aufnahmeprüfungen in bestimmten Fächer erleichtern. Grund ist die hohe Durchfallerquote bei angehenden Studenten in Musik, Kunst und Sport. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion vom Freitag hervor, die dem NDR vorliegt. Danach scheitern viele junge Leute, die Lehrer werden wollen, an der Aufnahmeprüfung – ihre Zahl ist seit 2011 auf 1.300 angewachsen. (jW)