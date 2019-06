Jesidinnen zeigen Bundesregierung an

REUTERS/Stringer Inzwischen besiegt: Dschihadisten im Juni 2014 im syrischen Rakka

Der Dachverband des Ezidischen Frauenrats e. V. hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wegen Strafvereitelung im Amt angezeigt. In der Strafanzeige, die am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP vorlag, wirft der Verband der Bundesregierung Untätigkeit in bezug auf deutsche Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor, die in Nordsyrien in Gefangenschaft sind. Vertreter der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung hätten Deutschland und andere Herkunftsstaaten »wiederholt« aufgefordert, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen, um eine »wirksame Strafverfolgung« zu gewährleisten, heißt es in der Anzeige. Die Rückholung der Terrorverdächtigen scheitere aber daran, dass die Bundesregierung auf offizieller Ebene den Kontakt zur Selbstverwaltung verweigere. Diese Unterlassung sei als Tatbestand der Strafvereitelung zu werten.

Durch die Weigerung der Bundesregierung, die im Gewahrsam der Selbstverwaltung befindlichen deutschen Staatsbürger in die BRD zu holen, um sie hier vor Gericht zu stellen, werde »im Ergebnis die Bestrafung wenn nicht vereitelt, so jedenfalls erheblich verzögert«, erklärte Rechtsanwalt Berthold Fresenius, der den Frauenrat juristisch vertritt. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums sagte auf Anfrage von AFP am Mittwoch, die Anzeige liege dem Ministerium noch nicht vor, daher könne er sich nicht dazu äußern. Er verwies aber auf laufende Ermittlungsverfahren und Haftbefehle gegen Deutsche, die in Nordsyrien in Gefangenschaft sind. Nur gebe es mit Syrien kein Rechtshilfeabkommen und in Nordsyrien »keine staatliche Strukturen«, daher sei eine rechtliche Zusammenarbeit schwierig.

Mehr als 70 deutsche IS-Anhänger sollen sich in Nordsyrien in Gefangenschaft befinden. Im Sommer 2014 hatte der IS mehrere jesidische Dörfer und Städte im Nordirak überfallen und dort Massaker an Zivilisten verübt. Zudem wurden Tausende jesidische Frauen und Mädchen von den Dschihadisten verschleppt, versklavt und zum Teil wiederholt vergewaltigt. (AFP/jW)