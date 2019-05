»Ein Weinen in der Welt«

National Library of Israel, Schwadron collection/creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en/commons.wikimedia.org/wiki/File:Els Else Lasker-Schüler an ihrem 50. Geburtstag am 11. Februar 1919

Gott ist vielerorts gestorben – zu Lebzeiten der Poetin Else Lasker-Schüler ebenso wie im neoliberal globalisierten 21. Jahrhundert. Die braune Brut des Völkerhasses kriecht erneut aus den Löchern und sickert in die Köpfe der Menschen. Breitet ihre unmenschlichen Schatten Land für Land auch über das moderne Nachkriegseuropa und verdunkelt demokratische Aufbrüche, die nach den Zeiten von Faschismus, Nazismus und Diktaturen über Jahrzehnte auf ein besseres Morgen hatten hoffen lassen. Zahllose Intellektuelle wurden und werden zu Heimatlosen. Else Lasker-Schüler, geboren am 11. Februar 1869 im heute zu Wuppertal gehörenden Elberfeld, war eine von ihnen.

1903 erscheint ihr mit bekanntestes Gedicht »Weltende« im Leipziger Reclam-Verlag. Im selben Jahr wird die damals 34jährige von ihrem ersten Mann, Berthold Lasker, geschieden und heiratet Georg Lewin, der alsbald das Pseudonym Herwarth Walden wählte. Ihre Kindheitstage hat die Tochter aus gutbürgerlich-jüdischem Elternhaus in ihrer Geburtsstadt verbracht, seit 1894 lebt und arbeitet sie in Berlin, hat ein eigenes Atelier und studiert Malerei bei einem Schüler von Max Liebermann. Die Begegnung mit dem Schriftsteller Peter Hille und seinem Kreis, der Künstlerkolonie Neue Gemeinschaft, ermutigt die malende Dichterin, ihrem eigenen Weg als Künstlerin zu folgen. 1899 wird ihr Sohn Paul geboren. Den Namen des Vaters wird Lasker-Schüler nie preisgeben. Es erscheinen erste Gedichte von ihr in der von Ludwig Jakobowsky redigierten Zeitschrift Die Gesellschaft sowie im expressionistischen Sturm, herausgegeben von Herwarth Walden. 1909 veröffentlicht sie ihr erstes Schauspiel »Die Wupper«, das erst mit zehnjähriger Verspätung am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt wird.

Nach ihrer Scheidung von Walden 1910 lebt Else Lasker-Schüler abwechselnd in Pensionen und kleinen Hotels und verdient mit Lesungen, Vorträgen und Beiträgen für Zeitschriften ihren kargen Lebensunterhalt. 1927 stirbt Paul an Tuberkulose. Die Dichterin wird diesen Verlust niemals ganz überwinden.

Die 1919/20 vom Verlag Paul Cassirer herausgegebene Gesamtausgabe ihrer Werke markiert den Höhepunkt ihres literarischen Erfolges. 1932 erhält sie den renommierten Kleist-Preis – im darauffolgenden Jahr verlässt die »Poe­tin der Zeichenfeder« Nazideutschland, das 1937 ihre Bilder als »entartet« klassifiziert und aus der Berliner Nationalgalerie entfernt. Als Dichterin ohne Arbeitserlaubnis lebt sie im Zürcher Exil – wo am 19. Dezember 1936 im Schauspielhaus ihr Stück »Arthur Aronymus und seine Väter« uraufgeführt wird. Von einer Reise nach Palästina kann sie 1939 nicht mehr zurückkehren. Ihr Leben steht nicht nur für ein Stück deutscher Literaturgeschichte, sondern auch und vor allem für das Schicksal von Menschen auf der Flucht.

Was hätte die vertriebene Dichterin Else Lasker-Schüler wohl zu den namenlosen im Mittelmeer Ertrunkenen gesagt? Frauen, Kinder, alte Menschen, vertrieben, auf der Flucht, mit nichts weiter als ihrem bisschen Leben. Ja, Else wusste, was es heißt, Außenseiterin zu sein, sich wie ein geprügelter Hund zu fühlen, nur weil man nicht so ist wie die anderen. Sie wusste, wie es sich anfühlt, geschlagen zu werden, ein Nichts zu sein unter all jenen »Herrenmenschen«, deren Stiefelschritt das Europa des 20. Jahrhunderts erbeben ließ. Millionen wurden vertrieben, unter ihnen zahllose Frauen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, unbequeme Querdenkerinnen wie die dichtende Malerin aus dem bergischen Elberfeld, die ihrer Zeit stets voraus war. Als Künstlerin wie als Frau und alleinerziehende Mutter, beharrlich sich jeder bürgerlichen Konvention verweigernd. Die als Jüdin vor den Nazis flüchten musste und schützende Aufnahme in der Schweiz erhoffte, wo man ihr die Arbeitsgenehmigung verweigerte und sie auf Parkbänken nächtigen ließ.

Bürokratie entschied damals wie heute über Menschenleben. Arme Flüchtlinge wie Else Lasker-Schüler waren und sind nirgendwo gelitten, und so wie die Dichterin damals sind es zahllose andere Menschen heute, die aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen Verfolgung und Vernichtung zu entgehen suchen. Über 68 Millionen menschliche Schicksale zwischen Furcht und Hoffnung auf ein besseres Leben. Auf der Flucht vor dem Hunger im Osten Afrikas, im Südsudan und im Jemen, vor Krieg und Barbarei in Afghanistan, Syrien, dem Irak, der Zentralafrikanischen Republik, Burundi, Mali, Guatemala und der Ukraine. Die Flüchtlingslager des Nahen Ostens sind voll mit Vertriebenen, die vor Jahrzehnten bereits zum Spielball politischer Interessen wurden. Die wenigen, die es schaffen, dem Unheil zu entkommen, machen sich auf den Weg. Wohin? Zu den Küsten Europas ebenso wie Richtung Norden auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Aber niemand will sie dort haben. Reichtum vergittert sich vor dem Leid von Armut. Auch Else Lasker-Schüler hatte meistens kein Geld, und das, was sie hatte, teilte sie mit anderen, ungeachtet ihrer Herkunft und Religion. Heute wäre auch sie bestimmt verdächtig, auf der falschen Seite zu stehen. Ihre letzte Zuflucht hieß Palästina, wo die Verfemte 1945 ein Grab auf den Höhen Jerusalems fand. Sie starb bereits am 22. Januar des Jahres und konnte die Befreiung Europas vom Faschismus nicht mehr erleben. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird in diesem Jubiläumsjahr an sie erinnert.

Immer noch flüchten Menschen in ein ungewisses Irgendwo, aber oft gibt es kaum einen Ort, wo man ihrer Toten in Würde gedenken kann. So wirken Else Lasker-Schülers Worte zeitlos: »Es ist ein Weinen in der Welt,/als ob der liebe Gott gestorben wär,/und der bleierne Schatten, der niederfällt,/lastet grabesschwer …«