Kuba erlaubt private WLAN-Netze

Havanna. Die kubanische Regierung erlaubt den Aufbau privater WLAN-Netze und den Import von Routern. Damit könnten Tausende Netzwerke künftig regulär betrieben werden, hieß es am Mittwoch in den staatlichen Medien. Zudem können Restaurants und Bars auf der sozialistischen Inselrepublik ihren Kunden eine kabellose Verbindung anbieten. Die neuen Regeln sollen Ende Juli in Kraft treten. Rund zwei Millionen Kubaner haben sich bereits für mobile Internetverbindungen angemeldet. (dpa/jW)