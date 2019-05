Chinas Vorwurf an USA: Wirtschaftsterrorismus

Beijing. Im Handelskrieg mit den USA verschärft nun auch China den Ton. Der von Washington vorsätzlich ausgelöste Handelskonflikt sei »reiner Wirtschaftsterrorismus«, erklärte der stellvertretende chinesische Außenminister Zhang Hanhui am Donnerstag in Beijing. Er kündigte zudem eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland an. »Wir sind gegen den Handelskrieg, aber wir haben keine Angst davor«, sagte Zhang und betonte, Beijing und Moskau verträten im Handelskonflikt gemeinsame Interessen. »China und Russland werden mit Sicherheit die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Handel verstärken«, so Zhang. (AFP/jW)