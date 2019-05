Vorläufig gewonnen

Christian-Ditsch.de Bemerkenswerter Eifer seitens der Polizeiführung, ein friedfertiges Festival in Beschlag zu nehmen: »Fusion« im Jahr 2000

Alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen auf der »Fusion«? Nein. Behörden haben sich angemaßt, Grenzen sprengen zu dürfen. Endlich hat nun das alternative Festival seine Genehmigung erhalten – nach monatelanger Androhung von patrouillierenden Bereitschaftspolizisten sowie letztlich Räumpanzern und Wasserwerfern. Das ist damit zu erklären, dass nicht nur Linke, sondern auch Sympathisanten bis weit ins lokale CDU- und FDP-Lager geschockt waren über solch militante Vollstrecker, die auch noch die letzten Flecken Selbstbestimmung auf der Landkarte beseitigen wollen. Die Polizeiführung hatte einen bemerkenswerten Eifer an den Tag gelegt, zehn Hundertschaften samt Bürgerkriegsarsenal auf ein friedfertiges Open-Air-Event loszulassen. Und das in einem Bundesland, in dem – wie in anderen auch – neonazistische Körperverletzungs- und Propagandadelikte mittlerweile nahezu täglich geschehen. Diese Provokation der Staatsmacht rund um die »Fusion« unterscheidet sich nicht von beispielsweise ihrem Vorgehen in der Rigaer Straße in Berlin-Frie­drichshain. Nur, dass letzteres weiter fortgeschritten ist und nur wenig medialen Wirbel verursacht.

Wer ist verantwortlich für diese Eskalation, die einen nichtkommerziellen Verein wie den Kulturkosmos e. V., dessen Mitglieder sicher sinnvolleres zu tun hätten als sich gegen willkürliche Hirngespinste zur Wehr zu setzen, über Monate in seiner Arbeit lähmt? Zu nennen wäre da der Neubrandenburger Polizeipräsident, der schon mal mit dem Hubschrauber über das Gelände geflogen ist und in einer Dreistigkeit ans Werk ging, die sprachlos macht. Da wäre sein Kumpel vom Einsatz gegen Anti-G-8-Demonstranten 2008 aus der Polizeihochschule Güstrow – früherer AfD-Funktionär, verurteilter rechter Gewalttäter und heute Dozent für »Einsatzlehre« –, der entsprechende Aufmarschpläne wissenschaftlich untermauern lassen sollte. Und nicht zuletzt gibt es da den CDU-Innenminister und die SPD-Ministerpräsidentin, die nicht einschritten, als die Vorhaben der Polizei ins Absurde abgedriftet waren. Niemand von ihnen wird Konsequenzen ziehen müssen. Denn jetzt ist ja alles wieder gut.

Nichts ist gut. Weil diese Art der Angstprojektion mittlerweile möglich ist. Wäre der polizeiliche Übergriff zustande gekommen ohne ein Aufbegehren in der öffentlichen Meinung, bald gäbe es bei jedem Open-Air-Konzert – auf wohlgemerkt privatem Grund – Polizeistreifen. Wo bleiben, nebenbei gefragt, vergleichbare Pläne, wenn Neonazis in Themar oder Ostritz massenhaft den rechten Arm strecken und »Sieg heil« brüllen? Der autoritäre Polizeistaat jedenfalls ist bereits realer als viele im bürgerlichen Lager es wahrhaben wollen. Diesmal hat die »Fusion« noch Glück gehabt. Aber wird das Festival unbeschwert fortgesetzt werden können wie in den 22 Jahren zuvor? Bestimmt nicht. Dieser Sieg der Organisatoren ist nur eine vorläufig gute Nachricht.