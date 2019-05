Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild Sebastian Wippel, AfD-Landtagsabgeordneter und Oberbürgermeisterkandidat für Görlitz (Dresden, 22.5.2019)

Parallel zur Wahl des EU-Parlaments am vergangenen Sonntag fanden Kommunalwahlen in Sachsen statt. In Görlitz erhielt der AfD-Kandidat für den Oberbürgermeisterposten, Sebastian Wippel, 36,4 Prozent der Stimmen. Erkennen Sie als gebürtiger Görlitzer Ihre Görlitzer wieder?

Ja, in gewisser Weise schon. Görlitz ist eine Stadt mit einer überwiegend konservativen Bevölkerung. Das spiegelt sich im Wahlergebnis wider. Dennoch ist es erschreckend, wenn mehr als ein Drittel der Wähler dem Kandidaten der antidemokratischen AfD ihre Stimme geben. Protest gegen eine verfehlte Stadtentwicklungspolitik führt sich so selbst ad absurdum. Aber wir erleben einen extremen Vertrauensverlust, und ein relevanter Teil der Görlitzer sperrt sich gegen jede Veränderung. Viele wollen eine kleine heile Welt, wie sie nie war und nie sein wird.

Was hat der AfD-Kandidat und Polizeioberkommissar Wippel an kommunalpolitischen Meriten vorzuweisen?

Herr Wippel ist bislang nicht durch seine kommunalpolitische Kompetenz oder besonders kluge Vorschläge aufgefallen. Hätte man einen Kohlekasten mit AfD-Button irgendwo in der Stadt aufgestellt, die AfD-Anhänger hätten ihn gewählt. Das hätte vor ein paar Jahren aber auch mit einem CDU-Button funktioniert. Wippel passt total ins AfD-Anforderungsprofil: Polizist, Sicherheitsfanatiker und in dem Fall auch Görlitzer.

Die Kandidatin der Linkspartei, Jana Lübeck, kam auf 5,5 Prozent der Stimmen. Ein desaströses Ergebnis?

Ich will nichts schönreden. Es ist ein Tiefschlag. Aber ein wirkliches Desaster wäre es gewesen, wären wir als Linke nicht mit einer Kandidatin angetreten und hätten wir keine linken Inhalte eingebracht.

Die Linke ist eine programmatische Partei, die den inhaltlichen Diskurs sucht. Die enorme Polarisierung während des Wahlkampfes und die Materialschlacht von CDU und AfD haben uns zu schaffen gemacht. Und wir müssen feststellen, dass ein Großteil der Bevölkerung aktuell für eine progressive gesellschaftliche Vision nicht zu gewinnen ist. Keine gute Zeit für den Sozialismus.

Die AfD ist bei der EU-Parlamentswahl in Sachsen stärkste Kraft geworden. Was heißt das für die Landtagswahl am 1. September?

Der Ausgang der Europawahl in Sachsen ist als Signal sehr ernst zu nehmen. Wer das nicht tut, ist zum Untergang verdammt. In Ostsachsen hat sich ein Teil der Wähler vom politischen Diskurs verabschiedet.

Am 16. Juni steht die zweite, entscheidende Runde der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz an. Wird die Linke, deren Kandidatin nicht noch einmal antreten wird, eine Wahlempfehlung aussprechen – notfalls für den CDU-Kandidaten?

Nach bisherigem Stand werden wir keine Wahlempfehlung aussprechen, zumal noch nicht klar ist, ob die Grünen-Kandidatin Schubert wieder ins Rennen gehen wird. Es geht jetzt darum, alle demokratischen Kräfte im zweiten Wahlgang zu vereinen. Sollte Ursu von der CDU der einzige Gegenkandidat von Wippel sein, wäre eine Stimme für Ursu kein Votum für die CDU, sondern gegen die AfD.

Aber inwieweit unterscheiden sich Ursu und Wippel politisch?

Herr Ursu, falls er denn zum Oberbürgermeister gewählt würde, wird den rechtskonservativen Kurs der Landes-CDU kommunalpolitisch in Görlitz vertreten, keine Frage. Aber diese Positionen bewegen sich noch im Rahmen des politischen Diskurses. Das wäre bei Wippel nicht der Fall, der mit Rachegelüsten unterwegs ist und angekündigt hat, »aufräumen« zu wollen. Und das muss alarmieren. Ursu ist nicht die AfD.

Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs für den OB-Posten haben Sie dem MDR gegenüber »Bambule« angekündigt. Wie wird die aussehen?

Wir werden keine Kreuzungen blockieren, nein, aber praktische Politik ist mehr als Akten stapeln. Wir wollen Präsenz zeigen, vor allem am Stadtrand, dort, wo die AfD besonders hohe Stimmenanteile hat. Wir wollen so viele Menschen wie möglich direkt erreichen, ihnen klar machen, dass sie mit ihrem »Denkzettel« gegen Görlitz stimmen.