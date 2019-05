Sechs Tote nach Explosion in Kabul

Kabul. Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Mindestens sechs weitere Personen seien verletzt worden, sagte der Sprecher der Kabuler Polizei, Ferdaus Faramars, am Donnerstag. Vor der Marschall-Fahim-Militärakademie habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, sagte Faramars weiter. Aus Armeekreisen hieß es, die Explosion sei erfolgt, als Kadetten der Akademie nach Unterrichtsschluss gerade die Universität verließen. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« reklamierte den Anschlag über ihr Onlineportal »Amak« für sich. (dpa/jW)