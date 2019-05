Es bleibt in der Familie

Azad Lashkari/REUTERS Der neue Präsident der kurdischen Autonomieregion im Nordirak Netschirwan Barsani (Erbil, 12.5.2018)

Die Meldung klingt wie Satire: »In einem bemerkenswert friedlichen Prozess der Machtübertragung wählte das Kurdistan-Parlament Netschirwan Barsani zum neuen Präsidenten der Region Kurdistan«, twitterte die Demokratische Partei Kurdistans (KDP), deren Vizechef Barsani ist, am Mittwoch. Denn mitnichten fand in der kurdischen Autonomieregion im Nordirak ein Prozess statt, der den Namen Machtübertragung verdienen würde. Vielmehr wurden innerhalb der herrschenden Familie die Aufgaben umverteilt. Der bisherige Premierminister und neue Präsident Netschirwan Barsani ist der 1966 geborene Neffe des früheren Präsidenten Masud Barsani. Der wiederum ist der Sohn des 1979 verstorbenen KDP-Gründers Mollah Mustafa Barsani, der die kurdische Politik seit den 40er Jahren geprägt hatte.

Zum Rücktritt von seinem Präsidentschaftsmandat, das offiziell schon 2013 ausgelaufen war, hatte sich Masud Barsani erst im Oktober 2017 entschließen können. Zuvor hatten Truppen der irakischen Zentralregierung in Reaktion auf das von ihm initiierte Unabhängigkeitsreferendum handstreichartig 40 Prozent der zuvor von der kurdischen Regierung kontrollierten Gebiete eingenommen.

Doch weiterhin hält Masud Barsani wie ein Pate alle Fäden in der Hand. Die Wahl seines Neffen zum neuen Präsidenten mit 68 Stimmen im 111köpfigen Parlament erfolgte allerdings keineswegs ohne Komplikationen. Obwohl die Abstimmung zum kurdischen Parlament bereits im Oktober letzten Jahres stattfanden, konnte sich die KDP, mit 45 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion, bislang nicht mit der zweitplatzierten Patriotischen Union Kurdistans (PUK) auf die Bildung einer neuen Regierung verständigen. Beide Parteien, bzw. die hinter ihnen stehenden Clans der Barsani und Talabani, teilen sich seit Anfang der 90er Jahre die Macht und die Einnahmen aus der Ölförderung in der Region Kurdistan.

Am Mittwoch boykottierte die PUK ebenso wie die kleinere neoliberale Oppositionspartei »Neue Generation« die Wahl des Präsidenten. Die Parteiführung der PUK begründete dies damit, dass es keine Einigung über die Wahl eines neuen Gouverneurs für Kirkuk gegeben habe. Traditionell beansprucht die PUK den Posten des Gouverneurs in der mehrheitlich von Kurden bewohnten erdölreichen Provinz im Nordirak, die außerhalb der Autonomieregion in den sogenannten umstrittenen Gebieten liegt, für sich. Seit dem Einmarsch irakischer Regierungstruppen im Oktober 2017 regiert dort ein kommissarisch von Bagdad eingesetzter Bürokrat.

PUK und KDP können in der Kirkuk-Frage nicht unabhängig agieren. So steht die von der Türkei ökonomisch abhängige KDP unter dem Druck Ankaras, wo unter Verweis auf die dort lebenden Turkmenen Ansprüche auf Kirkuk erhoben werden. Die PUK wiederum ist nach dem Tod ihres Gründers Dschalal Talabani im Jahr 2017 durch die Bildung von Fraktionen geschwächt. Während ein Teil weiterhin über eine besondere Nähe zum Iran verfügt, agiert ein anderer regelrecht als U-Boot der KDP.

Nach seiner Vereidigung werde Netschirwan Barsani Mitte Juni seinen Cousin und Schwager Masrur Barsani, der ihn nun auf dem Posten des Premierministers ablösen soll, mit der Bildung einer Regierung beauftragen, meldete die KDP-nahe Nachrichtenagentur Rudaw. Masrur ist der Sohn von Massud Barsani und als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates der eigentliche starke Mann. Im Falle einer Einigung mit der PUK soll Qubad Talabani, Sohn des PUK-Gründers Dschalal Talabani, Vizepremierminister werden.