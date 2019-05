Berlin: »Solidarisches Grundeinkommen«

Berlin. In Berlin startet am 1. Juli ein bundesweit einmaliges Modellprojekt zum »solidarischen Grundeinkommen«, das auch Alternativen zu Hartz IV aufzeigen soll. Dabei wird Erwerbslosen eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich finanziert. Die Senatskoalition sei sich einig, die nötigen Gelder freizugeben, hieß es am Mittwoch aus den Fraktionen von SPD, Linke und Grünen. Das auf fünf Jahre angelegte Modellvorhaben soll für 250 Erwerbslose starten und dann auf 1.000 Beschäftigte erweitert werden. (dpa/jW)